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  4. Tam kapanmada vakalar düşmezse sıkı tedbirler masada: Aşı olmayanlara kısıtlama

Tam kapanmada vakalar düşmezse sıkı tedbirler masada: Aşı olmayanlara kısıtlama

02.05.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sonrası istenilen hedeflere ulaşılırsa kademeli olarak bir normalleşme başlayacak. Vaka sayılarının kötüye gitmesi durumunda aşı olmayanların kısıtlanması dahil daha sıkı tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Tam kapanmada vakalar düşmezse sıkı tedbirler masada: Aşı olmayanlara kısıtlama

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrası 17 günlük 'tam kapanma' kararı alındı. 29 Nisan saat 19.00'da başlayan uygulama 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Uygulamayla birlikte vaka sayılarının 5 binin altına indirilmesi hedefleniyor.

Tam kapanma sonrası normalleşme takvimi konuşulurken Türkiye Gazetesi'den Neşra Durmaz'ın haberine göre vaka sayılarının düşüşe geçmemesi ve tablonun kötüye gitmesi durumunda toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirlerin alınabileceği belirtildi. Özellikle aşı olmayan kişilerin ve yaş gruplarının toplumdaki dolaşımını azaltmaya yönelik tedbirlerin gündeme gelebileceği aktarıldı.

28 BİN 817 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) tam kapanma

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