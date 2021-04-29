Tam kapanmaya saatler kala 'kaynak suyu' kuyruğu!

Yıldırım ilçesindeki Hamamlıkızık Mahallesi'nde bir kooperatif tarafından işletilen ve yaklaşık 100 musluğun bulunduğu kaynak suyu tesisine araçlarıyla gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidonları doldurmak için sıraya girdi.

Sahur vaktinde başlayan ve giderek artan yoğunluk nedeniyle araç kuyruğunun Cumalıkızık ve Değirmenönü mahalleleri istikametine uzadığı görüldü.

YÜZLERCE METRELİK KUYRUK

Yüzlerce metre uzayan araçların oluşturduğu yoğunluk, drone ile görüntülendi.

19 LİTRE SU 2,5 LİRAYA ALIYORLAR

Çeşmelere ulaşmak için saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar, 19 litrelik su bidonunu 2,5 lira karşılığında doldurdu.

MESAFE UYARISI

Bölgede önlem alan jandarma ekipleri ise sırada bekleyenleri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı.

AA

