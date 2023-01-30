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Tamamı kadınlardan oluşacak! Jeff Bezos'un şirketinden dikkat çeken plan

30.01.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin dikkat çeken bir planla gündemde. Şirketin tamamı kadınlardan oluşan bir mürettebatı gelecek yıl uzaya uçurmayı planladığı söyleniyor. Bezos'un kız arkadaşı Lauren Sanchez'in ekibe liderlik edeceği de söylenenler arasında. Sanchez bu görevi yerine getirebilecek bir isim gibi görünüyor çünkü kendisi aynı zamanda lisanslı bir helikopter pilotu.

Tamamı kadınlardan oluşacak! Jeff Bezos'un şirketinden dikkat çeken plan

SpaceX'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, Jeff Bezos liderliğinde uzay çalışmalarını sürdürüyor. ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu olan Bezos, daha önce Blue Origin’in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya seyahat etmişti. Fakat şimdi, şirketin yeni ve çok dikkat çekici bir planının olduğu konuşuluyor.

TAMAMI KADINLARDAN OLUŞACAK! JEFF BEZOS'UN KIZ ARKADAŞI İSE...

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Blue Origin, tamamı kadınlardan oluşan bir mürettebatı gelecek yıl uzaya uçurmayı planlıyor. Mürettebata ise Jeff Bezos'un kız arkadaşı, aynı zamanda lisanslı bir helikopter pilotu olan Lauren Sanchez'in liderlik etmesi bekleniyor. Bezos'un kız arkadaşı Lauren Sanchez, Wall Street Journal'a misyon hakkında açıklamalar yaptı.

blue origin

Fast food zincirinden uzaya uzanan bir yolculuk! Fast food zincirinden uzaya uzanan bir yolculuk!

Ona katılacak 5 kadının kimlikleri açıklanmadı ancak Sanchez, kadınların "Dünyada fark yaratan, etkili ve gönderecek bir mesajı olan kadınlar olacağını" söyledi. Uzaya gitme konusunda ise "çok heyecanlı" ve "biraz gergin" olduğunu belirtti.

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Jeff Bezos Blue Origin

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