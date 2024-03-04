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  4. Taner Tolga Tarlacı cezaevinden görüntülü arama yapıp Yasin Obuz'a seslendi! "Çok kötü durumdayım"

Taner Tolga Tarlacı cezaevinden görüntülü arama yapıp Yasin Obuz'a seslendi! "Çok kötü durumdayım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.03.2024 14:51
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Survivor'da yarıştığı dönemde ünlenen ve sonrasında işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs Rum Kesiminde cezaevinde olan Taner Tolga Tarlacı cezaevinden görüntülü arama yaparak arkadaşı Yasin Obuz'dan yardım istedi. O anları sosyal medyada gündem oldu.

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde cezaevine girmişti. Taner Tolga Tarlacı'nın, Kıbrıs’ta yabancı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı gündem olmuştu.

Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçan Taner'in, burada da gasp suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildiği de iddialar arasında yer almıştı.

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"SUÇSUZ YERE CEZAEVİNDEYİM"

Taner Tolga Tarlacı cezaevinden ablasını görüntülü aradı. Tarlacı arkadaşı Yasin Obuz'dan yardım istedi. Taner Tolga Tarlacı "Suçsuz yere cezaevindeyim çok kötü durumdayım" dedi.

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Ablası ile görüntülü telefon konuşması yapan eski Survivor yıldızı şuan Dominik'te olan Yasin Obuz'a seslenerek "Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar" dedi.

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Taner Tolga Tarlacı Yasin Obuz sosyal medya ele
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