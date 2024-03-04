Taner Tolga Tarlacı cezaevinden görüntülü arama yapıp Yasin Obuz'a seslendi! "Çok kötü durumdayım"

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde cezaevine girmişti. Taner Tolga Tarlacı'nın, Kıbrıs’ta yabancı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı gündem olmuştu.

Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçan Taner'in, burada da gasp suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildiği de iddialar arasında yer almıştı.

"SUÇSUZ YERE CEZAEVİNDEYİM"

Taner Tolga Tarlacı cezaevinden ablasını görüntülü aradı. Tarlacı arkadaşı Yasin Obuz'dan yardım istedi. Taner Tolga Tarlacı "Suçsuz yere cezaevindeyim çok kötü durumdayım" dedi.

Ablası ile görüntülü telefon konuşması yapan eski Survivor yıldızı şuan Dominik'te olan Yasin Obuz'a seslenerek "Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar" dedi.