HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tanesi 2 bin liradan fazla! Kaçak yakalanan balıklara el konuldu, 3 kişiye ceza yağdı

Tanesi 2 bin liradan fazla! Kaçak yakalanan balıklara el konuldu, 3 kişiye ceza yağdı

17.05.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde yasa dışı avlandığı tespit edilen, piyasa değeri 367 bin TL olan 153 adet kalkan balığına el konuldu, 3 kişiye toplam 25 bin 153 TL para cezası kesildi.

Tanesi 2 bin liradan fazla! Kaçak yakalanan balıklara el konuldu, 3 kişiye ceza yağdı

Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Zonguldak açıklarında botla denetim yaptı. Ekipler, sabah saat 05.00 sıralarında Zonguldak Kozlu Limanı'na kayıtlı bir balıkçı teknesiyle yasa dışı balık avlandığını tespit etti.

Teknede, piyasa değeri yaklaşık 367 bin TL olan 153 kalkan balığı ele geçirildi.

Teknedeki balıklara ve ağlara el konulurken, yasa dışı avlanan 3 kişiye toplam 25 bin 153 lira idari para cezası uygulandı.

Balıklara, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından el konuldu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 11 kişi yaralandı!Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 11 kişi yaralandı!
14 Mayıs seçimi sonrası Erdoğan ilk kez canlı yayında!14 Mayıs seçimi sonrası Erdoğan ilk kez canlı yayında!
Seçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çektiSeçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
balık Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…

Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Çok sert mesajlar! 'Atatürk' detayı dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Çok sert mesajlar! 'Atatürk' detayı dikkat çekti

CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!

CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!

Depremzedelere seslendi! "Hemen başvursunlar"

Depremzedelere seslendi! "Hemen başvursunlar"

Emekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülü

Emekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülü

YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!

YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.