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Tanınmamak için kılık değiştiren cinayet şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 16:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da, iş insanı Levent Cengiz'i (41), geçen 23 Eylül günü ODTÜ Ormanı yakınında tabanca ile vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle aranan Recep Arıkan, tanınmamak için saçını ve sakalını uzatıp, kılığını değiştirmesine rağmen polis tarafından yakalandı.

Tanınmamak için kılık değiştiren cinayet şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, iş insanı Levent Cengiz'i (41), geçen 23 Eylül günü ODTÜ Ormanı yakınında tabanca ile vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle aranan Recep Arıkan, tanınmamak için saçını ve sakalını uzatıp, kılığını değiştirmesine rağmen polis tarafından yakalandı.
Olay, 23 Eylül 2018 tarihinde Çankaya ilçesindeki Oran Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanı'nın yakınında Levent Cengiz'i tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobil yedek parça alım satım işi yapan Levent Cengiz'i öldürenlerin Recep Arıkan ve Servet Poyraz, olduğunu belirledi. Servet Poyraz, 1 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
'Dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kasten adam öldürme' suçlarından aranan Recep Arıkan'ın ise Ankara dışına kaçtığı belirlendi. Zanlının izini süren polisler, Arıkan'ın Ankara'ya döndüğünü ve Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve, şafak vakti operasyon düzenleyen polis, kaçmaya çalışan Arıkan'ı yakalayarak, gözaltına aldı.
Tanınmamak için kılığını değiştirdiği, saçını ve sakalını uzattığı görülen Arıkan, emniyete götürüldü.
Birlik Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan Levent Cengiz'in, olay akşamı kendisini telefonla arayan Recep Arıkan ile görüştükten sonra evden çıktığı ve öldürüldüğü belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Tanınmamak için kılık değiştiren cinayet şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

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