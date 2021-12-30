Tanıtıma az kala: Mercedes-Benz Vision EQXX için yeni video geldi

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, tam elektrikli araçları ile sektörde yer alıyor. Ancak her şey birkaç aracı sunmak ile bitmiyor, devamını da getirmek gerekiyor. Bu devam operasyonunun parçası ise tek şarjla 1.000 km menzile ulaşabileceği varsayılan bir elektrikli araç konsepti olan Mercedes-Benz Vision EQXX olacak gibi görünüyor. Merakla beklenen Vision EQXX için daha önce bazı detayları paylaşan otomobil devi, konseptin şimdiye kadarki en verimli aracı olduğunu ifade ediyor. Tanıtıma az bir zaman kala, Vision EQXX'den yeni bir video geldi bile.

MERCEDES-BENZ VISION EQXX'DEN YENİ VİDEO

Mercedes-Benz, Vision EQXX için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yaklaşık dört dakikalık video, otomobilin tasarımına ve aerodinamiğine vurgu yapıyor. Bu anlamda, hareketli gövde parçaları ve geri çekilebilir difüzörler gibi detaylar dikkat çekiyor. Otomobilin tasarımında emeği olan mühendisler, yüksek aerodinamik verimliliği hedefliyor gibi görünüyor.

MERCEDES-BENZ VISION EQXX NE ZAMAN TANITILACAK?

Konsept, 3 Ocak'ta Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) tanıtılacak. Eğer 1.000 menzil detayı 3 Ocak'ta resmileşirse "en uzun menzilli elektrikli otomobil" unvanı, Mercedes-Benz Vision EQXX'e geçebilir.

