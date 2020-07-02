Tanıtıma bir kala: Karşınızda Samsung Galaxy Note 20 Ultra!

Samsung Galaxy Note 20 serisi için artık çok fazla beklememize gerek kalmadı. Zira şirkete yakın kaynaklara göre Samsung, 5 Ağustos günü Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20+ ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra adında üç model tanıtacak. Bu modellerden en çok dikkat çekeni ise Samsung Galaxy Note 20 Ultra şüphesiz. Çünkü başta sürpriz olan bu cihaz, şimdilerde her gün ama her gün sızıyor. Üstelik Samsung'un resmi sitesi bile bu sızıntılarda yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA SAMSUNG'UN SİTESİNDE

Samsung Rusya resmi sitesinde Samsung Galaxy Note serisi için açılan sayfaya giriş yapan kullanıcılar, sayfayı aşağıya kaydırdıklarında Samsung Galaxy Note 10 yerine başka bir cihaz ile karşılaştılar. Bu cihaz Samsung'un daha önce tanıtmadığı S-Pen'li bir akıllı telefondu ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın sızıntılarıyla birebir örtüşüyordu. Çok geçmeden bu telefonun Samsung Galaxy Note 20 Ultra olduğu anlaşıldı. Yani Samsung, daha tanıtmadığı telefonu kendi eliyle sızdırmıştı.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA'NIN İLK GÖRSELLERİ

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'ya ait olduğunu söylenen görsellere baktığımızda ise arka taraftaki üçlü kamera kurulumunu ve S-Pen'i görmekteyiz. Bunun dışında telefonun bakır renginin göze oldukça hoş geldiğini de söylememiz gerek.