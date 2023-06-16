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Tanju Bilgiç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in hayatı ve biyografisi

16.06.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yeni Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç son dakika haberlerinin ardından merak konusu oldu. Dışişleri Bakanlığı’na Hakan Fidan’ın gelmesi ile birlikte Büyükelçiliklere yeni atamalar gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi oldu. Peki, Tanju Bilgiç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Tanju Bilgiç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in hayatı ve biyografisi

Tanju Bilgiç son dakika haberlerinin ardından arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi. İşte Tanju Bilgiç hakkında merak edilenler...

TANJU BİLGİÇ KİMDİR?

Tanju Bilgiç 20 Eylül 1971 yılında Gümüşhane'de doğdu.

Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun olmuş, 2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yapmıştır. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamlamıştır.

Tanju Bilgiç'in iki kitabı bulunmaktadır.

TÜRKİYE'NİN YENİ RUSYA BÜYÜKELÇİSİ TANJU BİLGİÇ'İN BULUNDUĞU GÖREVLER

1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olmuş, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başlamıştır. 2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olmuştur. 2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu görevi ile beraber Mart 2023 tarihi itibarıyla Bakanlık Enformasyon Genel Müdürü olmuştur.

Türkiye'nin yeni Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç olmuştur.

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