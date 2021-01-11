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Tansiyon hastaları nasıl beslenmeli? Tansiyon hastaları ne yemeli, ne yememeli? İşte dikkat edilmesi gerekenler

11.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Tansiyon hastaları nasıl beslenmeli? Tansiyon hastaları ne yemeli, ne yememeli? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Tansiyon hastaları için beslenme en önemli konulardan bir tanesi. Bu nedenle çok sayıda tansiyon hastası ve yakını tansiyon hastaları nasıl beslenmeli sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tansiyon hastaları ne yemeli, ne yememeli? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Hem yüksek tansiyonunuz hem de fazla kilonuz mu var? Kilo kaybı sağlayarak kan basıncınızı azaltabileceğinizi biliyor muydunuz? Tansiyon hastaları için sağlıklı ve dengeli beslenme büyük bir önem taşıyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, tansiyon hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Gözlemsel ve klinik çalışmaların sonuçları ağırlığın kan basıncı ile direkt ilişkili olduğunu gösteriyor. 10 kg’lık bir kilo kaybı ile sistolik kan basıncında 5-20 mmHg azalma sağlanabiliyor. İşte hem kilo vermek hem de kan basıncını kontrol altına almak için yapılabilecekler...

TANSİYON HASTALARI NASIL BESLENMELİ?

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü yüksek tansiyonun önlenmesi için DASH diyetini geliştirmiştir. DASH diyeti, kan basıncını düşürmek konusunda olumlu etkileri olan potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi minerallerden ve protein ve posadan zengin bir diyet olarak geçiyor. Bu diyet, sebze ve meyveler, tam tahıllar, yağsız veya az yağlı süt ürünleri ile balık, tavuk gibi beyaz etler, kuru baklagiller ve sert kabuklu yemişler ile bitkisel sıvı yağların tercih edildiği bir örüntüden oluşuyor. Diyette doymuş yağ ve şeker içeriği yüksek besinlerin tüketimi sınırlandırılıyor. Bunun yanı sıra bu diyette günlük sodyum alımı en fazla 2300 mg’dır.

TANSİYON HASTALARI NE YEMELİ?

144 obez veya aşırı kilolu hipertansif hasta üzerinde gerçekleştirilen önemli bir randomize kontrollü çalışmada katılımcılar, düşük kalorili DASH diyeti; tek başına DASH diyeti veya tek başına normal diyete randomize edildi. 4 ay sonunda, düşük kalorili DASH diyeti ile kilo kaybı sağlanan grupta kan basınca büyük ve önemli bir azalma elde edildi.

Miktarlar bireysel özelliklere göre değişebilmekle beraber; günlük ortalama olarak tam tahıllardan 4-5 porsiyon, sebze ve meyvelerden 3-4 porsiyon, yağsız veya az yağlı süt ürünlerinden 2-3 porsiyon ve haftalık olarak yağsız et, balık veya tavuktan 3 porsiyon, sert kabuklu kuruyemişler, yağlı tohumlar ve kurubaklagillerden ise 4-5 porsiyon olacak şekilde tüketerek sağlıklı kilo kaybedilebiliyor ve kan basıncında azalmalar sağlanabiliyor.

TANSİYON HASTALARI NE YEMELİ?

Bazı besinler tansiyonu yükseltmesinin yanı sıra kilo vermeyi de engelleyebiliyor. Bu nedenle bazı gıdaların tüketimini azaltmak gerekebiliyor.

  • Yüksek tuz veya sodyum içeren gıdalar: Tuzdaki sodyum kandaki sıvı dengesine etkisi ile yüksek tansiyona neden oluyor. Yemeklere eklenen tuzun miktarını azaltmanın yanı sıra, turşu, salam-sosis gibi şarküteri ürünleri, hazır çorbalar, paketli ve işlenmiş gıdalar gibi yüksek miktarda tuz içeren besinlerin tüketimini de sınırlamak önem taşıyor.

  • Şeker ve şekerli besinler: Şeker ve şekerli besinler direkt olarak kan basıncına etki etmeye ek olarak obeziteye sebep olabiliyor.

  • Trans yağ ve doymuş yağın fazla tüketimi: Paketli ve işlenmiş besinlerin içerisinde bulunan trans yağlar kötü kolesterolü yükseltiyor, iyi kolesterolü ise düşürüyor. Bu durum da hipertansiyon riskini artırabiliyor. Ayrıca tam yağlı süt ürünleri, krema, tavuk derisi, kırmızı et, tereyağı gibi doymuş yağ içeren gıdaların aşırı tüketimi de kötü kolesterolü yükseltiyor.

  • Alkol: Tansiyon ya da kilo problemi olup da aynı zamanda alkol tüketenlerin, tüketim miktarını ve sıklığını azaltmalarında fayda oluyor.

  • Kolalı içecekler: İçeriğinde bulunan hem yüksek oranda şeker hem de meyankökünden dolayı vücutta sodyumun tutulmasına neden olarak kan basıncını yükseltici etki gösteriyor. Bu durum da kilo artışına neden oluyor.

    • TANSİYON HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

    Tansiyon hastaları için beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel aktivite de büyük önem taşıyor. Mümkünse her gün 30-45 dakika boyunca düşük-orta yoğunlukta egzersiz yaparak hem kilo kaybı hem de kan basıncında azalma sağlanabiliyor.

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