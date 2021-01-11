Tansiyon hastaları nasıl beslenmeli? Tansiyon hastaları ne yemeli, ne yememeli? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Hem yüksek tansiyonunuz hem de fazla kilonuz mu var? Kilo kaybı sağlayarak kan basıncınızı azaltabileceğinizi biliyor muydunuz? Tansiyon hastaları için sağlıklı ve dengeli beslenme büyük bir önem taşıyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, tansiyon hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Gözlemsel ve klinik çalışmaların sonuçları ağırlığın kan basıncı ile direkt ilişkili olduğunu gösteriyor. 10 kg’lık bir kilo kaybı ile sistolik kan basıncında 5-20 mmHg azalma sağlanabiliyor. İşte hem kilo vermek hem de kan basıncını kontrol altına almak için yapılabilecekler...

TANSİYON HASTALARI NASIL BESLENMELİ?

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü yüksek tansiyonun önlenmesi için DASH diyetini geliştirmiştir. DASH diyeti, kan basıncını düşürmek konusunda olumlu etkileri olan potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi minerallerden ve protein ve posadan zengin bir diyet olarak geçiyor. Bu diyet, sebze ve meyveler, tam tahıllar, yağsız veya az yağlı süt ürünleri ile balık, tavuk gibi beyaz etler, kuru baklagiller ve sert kabuklu yemişler ile bitkisel sıvı yağların tercih edildiği bir örüntüden oluşuyor. Diyette doymuş yağ ve şeker içeriği yüksek besinlerin tüketimi sınırlandırılıyor. Bunun yanı sıra bu diyette günlük sodyum alımı en fazla 2300 mg’dır.