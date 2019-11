Tansiyon ilacı yerine yaz-kış yarım saat denizde yüzüyor

Avcılar sahilinde istisnasız her sabah denize giren Mehmet Seydi Tombak, soğuk kış günlerine ve dalgalara aldırış etmeden, tansiyonunu normalde tutmak için denize giriyor. Soğuk Kasım günlerinde sabah işine gidenler, onu öğretmenevinin önündeki sahilde yüzerken görüyorlar. 4 ay önce yüksek tansiyon şikayeti ile doktora gittiğini belirten 2 çocuk babası 48 yaşındaki Mehmet Seydi Tombak, 20’ye kadar çıkan tansiyonunun düzenli denize girip yüzmeye başlaması ile 12’lere indiğini söyledi.

Sabah kalktıktan sonra evine yakın olan, Avcılar sahiline gelen Mehmet Seydi Tombak, azgın dalgalara veya soğuk havaya aldırış etmeden denize giriyor. Şortunu giyip serin sulara dalan Tombak, düzenli olarak yüzmeye 4 ay önce doktorunun tavsiyesi ile başladığını belirtiyor. Tansiyon ilacı kullanmak istemediği için doktorundan alternatif bir yol olup olmadığını soran Tombak, "Doktorum eğer yüzme gibi hareketli, çok kalori yakan bir spor yaparsan tansiyonun normal seyredebilir diye söyledi. Benim de evim Avcılar merkezde idi. Evimin yakınındaki sahile işe giderken yarım saat uğruyor, denize giriyorum. Sonra kurulanıp Firüzköy’deki iş yerime gidiyorum. 4 ay önce Temmuz ayında başladım. O zaman havalarda, denizde daha sıcaktı. Şimdi Kasım ayının sonuna Aralık ayına geldik. Üşümeden denize girmeye devam ediyorum. Bu arada 4 ayda 7 kilo zayıfladım. Akşamları üzerime battaniye örtmüyorum. Hayatımda böyle değişiklikler oldu. Yüzmenin çok şifalı faydalı olduğunu düzenli olarak her sabah bu sporu yaparak gördüm. Bazı günler deniz dalgalı oluyor o zaman daha az kalabiliyorum.

Her sabah 07:30 ile 08 arasında denizdeyim" diye konuştu.

Düzenli olarak sahile gelince onu takip eden, sahilde çalışan bazı vatandaşlarda, kendisine gıpta ettiklerini ve düzenli olarak her gün yüzdüğünü teyit ettiler. Bu arada vatandaşlar, Avcılar belediyesinden sahilde, denizden çıkınca ılık bir duş almak için fıskiyeli yıkanma kabini, kurabileceğine dikkat çektiler.