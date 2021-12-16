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Tansiyonu artıracak gelişme! Çin bandıralı 4 gemi Japonya kara sularına girdi

16.12.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Çin Denizi'nde, bölgedeki tansiyonu artıracak gelişmeler yaşandı. Gelen bilgilere göre Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin, tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Tansiyonu artıracak gelişme! Çin bandıralı 4 gemi Japonya kara sularına girdi

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre Çin'e ait gemiler, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Minami Kojima ile Taişoo adalarına yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede yaklaşık iki saat kaldı. Gemiler, daha sonra Kubaşima Adası'nın 25 kilometre güneydoğusunda seyretti.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler, bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre en son ihlali 19 Kasım'da yapan Çin bandıralı gemiler, bu yıl 33. kez Japonya kara sularına girmiş oldu.

TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Japonya
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