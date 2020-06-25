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Tanzanit taşı nedir? Fiyatı dudak uçuklatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Tanzanit taşı nadir bulunması ve fiyatıyla dikkat çekiyor. Adını dünyada sadece Tanzanya'da bulunmasından alan tanzanit taşı, mavi zoisit olarak da biliniyor. Saydam zoisitin belirli bir sıcaklıkta ısıtılmasıyla da oluşturulabilen tanzanit taşının 20 yıl içinde tükeneceği düşünülüyor. Dünyanın en değerli madenlerinden olmasından ötürü, tanzanit taşı nedir merak ediliyor.

Tanzanit taşı nedir? Fiyatı dudak uçuklatıyor

En değerli madenlerden biri olan tanzanit taşı, Tanzanya'da Saniniu Laizer adında bir madenci tarafından bulunmasının ardından gündeme geldi. Nadir bulunması ve yüksek fiyatı ile dikkat çeken tanzanit taşı, adını Tanzanya'dan alıyor. Bunun nedeni ise bu maden doğal olarak sadece burada bulunuyor. Saydam zoisitin belirli bir sıcaklıkta ısıtılmasıyla da elde edilebilen tanzanit taşının 20 yıl içinde tükeneceği düşünülüyor.

Tanzanit taşı nedir?

Zoisit taşının az bulunan bir türü olan tanzanit taşı, 1967 yılında Tanzanya'da keşfedilmiştir. Dünyanın başka bölgesinde bulunmayan bu taş, saf haliyle saydam ya da yarı saydamdır.

Tanzanit taşının bünyesinde kalsiyum, alüminyum, silisyum, oksiyen, hidrojen ile az miktarda demir, magnezyum, manganez, krom, titanyum, sodyum, vandayum, stronsiyum ve su bulunur.

Değişik açılardan bakıldığında üç farklı renkte görülebilir. Parlak ışıkta mavi ile mor arasında renk değiştirmektedir.

Dünyanın en nadir değerli taşlarından olan tanzanit taşının 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği düşünülüyor.

Tanzanit taşı

Tanzanyalı madenciyi milyoner yaptı

Tanzanyalı madenci Saniniu Laizer'in hayatı tanzanit taşını bulmasıyla değişti. Laizer ülke tarihinin en büyük iki tanzanit taşını taşını çıkarması ile milyoner oldu. Biri 5.8, diğeri ise 9.2 kilogram olan taşları Maden Bakanlığına satan Tanzanyalı madenci 7.74 milyar Tanzanya Şilininin (yaklaşık 22 milyon 975 bin TL) sahibi oldu.

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