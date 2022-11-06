Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü! İniş yapmaya çalışıyordu, neredeyse tamamı suya gömüldü

Zaman zaman yaşanabilen uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Tanzanya'nın en büyük havayolu şirketi Precision Air'e ait yolcu uçağı Bukoba kentindeki havaalanına iniş yapmaya çalıştığı esnada Victoria Gölü'ne düştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, başkent Darüsselam'dan kalkan uçağın fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Victoria Gölü'ne düştüğü belirtildi. Arama ve kurtarma ekipleri botlarla olay yerine sevk edilirken, şu ana kadar 15 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Uçakta kaç yolcunun bulunduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

TANZANYA DEVLET BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Tanzanya Polisi Kagera Bölgesi Müdürü William Mwampaghale ise basına yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşen uçaktaki çok sayıda yolcunun kurtarıldığı bilgisini paylaştı. Mwampaghale, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

NEREDEYSE TAMAMI SULARA GÖMÜLMÜŞ

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın neredeyse tamamının sular altında kaldığı görüldü.

(İHA-AA)

