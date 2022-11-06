HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü! İniş yapmaya çalışıyordu, neredeyse tamamı suya gömüldü

Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü! İniş yapmaya çalışıyordu, neredeyse tamamı suya gömüldü

06.11.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında korkutucu uçak kazaları meydana gelebiliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir fitness zincirinin kurucusu olan Rainer Schaller'ın içinde bulunduğu uçağın Kosta Rika açıklarında düştüğü bildirilmişti. İş insanı Schaller'ın ve beraberindekilerin hayatlarını kaybettikleri düşünüldüğü bu kaza hala hafızalardayken, bir uçak kazası haberi de Tanzanya'dan geldi. Başkent Darüsselam'dan kalkan bir yolcu uçağı Bukoba kentindeki havaalanına iniş yapmaya çalıştığı esnada Victoria Gölü'ne düştü.

Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü! İniş yapmaya çalışıyordu, neredeyse tamamı suya gömüldü

Zaman zaman yaşanabilen uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Tanzanya'nın en büyük havayolu şirketi Precision Air'e ait yolcu uçağı Bukoba kentindeki havaalanına iniş yapmaya çalıştığı esnada Victoria Gölü'ne düştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, başkent Darüsselam'dan kalkan uçağın fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Victoria Gölü'ne düştüğü belirtildi. Arama ve kurtarma ekipleri botlarla olay yerine sevk edilirken, şu ana kadar 15 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Uçakta kaç yolcunun bulunduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

TANZANYA DEVLET BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Tanzanya Polisi Kagera Bölgesi Müdürü William Mwampaghale ise basına yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşen uçaktaki çok sayıda yolcunun kurtarıldığı bilgisini paylaştı. Mwampaghale, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Uçuş eğitimi sırada korkunç kaza! İşte o konuşma... Uçuş eğitimi sırada korkunç kaza! İşte o konuşma...

NEREDEYSE TAMAMI SULARA GÖMÜLMÜŞ

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın neredeyse tamamının sular altında kaldığı görüldü.

Tanzanya1

(İHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus yeniden hortladı! Mayıs ayının başından bu yana böylesi görülmediKabus yeniden hortladı! Mayıs ayının başından bu yana böylesi görülmedi
Eski nişanlısına kimyasal dökmüştü! 'İstenen ceza, bir ilk'Eski nişanlısına kimyasal dökmüştü! 'İstenen ceza, bir ilk'
AB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldıAB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Tanzanya uçak

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı! Enflasyonla beraber belli oldu! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...

Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı! Enflasyonla beraber belli oldu! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...

Sosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldı

Sosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldı

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Kuduz vakasında yeni detaylar! Olay gününü anlattı

Kuduz vakasında yeni detaylar! Olay gününü anlattı

Bu belirtilere dikkat! Ölüme saatler kaldığını işaret ediyor

Bu belirtilere dikkat! Ölüme saatler kaldığını işaret ediyor

İlginizi Çekebilir

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.