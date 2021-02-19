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Tanzanya Devlet Başkanı: Hastalıkları yenmemiz için 3 gün dua edin

19.02.2021 22:30 | Son Güncelleme:
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Tanzanya Devlet Başkanı: Hastalıkları yenmemiz için 3 gün dua edin

Ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmadığını ileri süren Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, üst düzey isimlerin peş peşe ölmesinin ardından halktan "panik yapmamalarını" istedi.

Magufuli, Tanzanya Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi'nin cenazesinde yaptığı konuşmada, solunum hastalıklarını yenebilmek için halktan 3 gün boyunca dua etmelerini istedi.

"GEÇEN SENE DUALARIMIZLA YENMEYİ BAŞARDIK"

"Geçen sene dualarımızla bu solunum hastalıklarını yenmeyi başardık. Eminim bu yıl da öyle yapacağız." diyen Magufuli, şu anda hastanede olan Maliye Bakanı Philip Mpango'nun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Magufuli, peş peşe yaşanan ölümlerin ardından "Halkımdan panik yapmayı durdurmasını istiyorum." dedi.

Kovid-19'a yakalandığı bilinen Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da hafta ortasında hayatını kaybetmişti.

"AŞILAR TEHLİKELİDİR"

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 27 Ocak'ta yaptığı konuşmada, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmıştı.

Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını öne süren Magufuli, "Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin aşısını, sıtmanın aşısını." ifadesini kullanmıştı.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve, yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ile keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ile daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor. (AA)

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