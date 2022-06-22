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Tapu memuru şüphelendi! İzmir'deki dublörlü arazi çetesinin milyonluk vurgunu son anda önlendi

22.06.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tapu memurlarının dikkati sayesinde engellenen milyonluk vurgun haberi bu kez İzmir'den geldi. Son günlerde artan arazi satışlarıyla ilgili dolandırıcılığa karşı tetikte olan tapu personelleri, yeni bir vurgunu önledi. Sahipleri yurt dışında olan kişilere ait arazileri değerinin altında ve sahte kimlik ile dublörle satmaya çalışanlar 2 ayrı çeteden 5 kişi, tapu personellerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Tapu memuru şüphelendi! İzmir'deki dublörlü arazi çetesinin milyonluk vurgunu son anda önlendi

İzmir Çiğli'de biri 13 milyon, diğeri 10 milyon TL değerindeki iki ayrı araziyi sahte kimlik çıkarılarak değerinin altında satılmaya çalışan çete üyleri, Çiğli Tapu Müdürlüğü ekibinin dikkatiyle yakalandı.

KİMLİK VE İMZA İŞLEMLERİ SIRASINDA FARK EDİLDİ

İlk olay, geçen 14 Nisan'da yaşandı. Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde bulunan ve sahibi Almanya'da yaşayan bir kişiye ait 13 milyon TL değerindeki bir araziyi 1,5 milyon TL'ye sahte kimlik ve dublör kullanarak satmak isteyen 3 kişilik çete, kimlik ve imza işlemleri sırasında fark edildi.

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HEMEN POLİSE BİLDİRDİ

Daha önce de İstanbul Tuzla'da 10 milyon liralık bir araziyi sahte belgelerle satışını fark eden Tapu Müdürü Murat Yiğit durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine tapu müdürlüğüne gelen polis ekipleri, şüphelileri yakaladı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.K. tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜDÜRLÜK PERSONELİNCE FARK EDİLDİ

İkinci olay ise 14 Haziran'da yaşandı. Yine Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gelen ve Harmandalı'da bulunan 10 milyon TL değerindeki başka bir araziyi satmaya çalışan 2 kişi bir kez daha müdürlük personelince fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.Y. ve M.A. adlı 2 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Her iki olayda da gerçek mal sahiplerinin yurt dışında oldukları ve bu arazileri satmaya kalkışan şüphelilen sahte kimlikle e-Devlet şifresi alıp internet üzerinden tapu işlemi başlattıkları öğrenildi. Araziyi satacakları kişilerle birlikte Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gittiklerinde ise belgelere imza atarak başvuru işlemi yaptıkları aşamada, görevli memurların kimlik ve imza kontrolleri sırasında olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

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'VATANDAŞIMIZ-E DEVLET ŞİFRESİNİ KİMSEYLE PAYLAŞMASIN'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çiğli Tapu Müdürü Murat Yiğit, "Vatandaşımız-e Devlet şifresini kimseyle paylaşmasın. Çünkü bütün girişler e-Devlet üzerinden. Ayrıca taşınmazı olan vatandaşlarımız, web tabu üzerindeki telefon numaralarını güncellesin. Çünkü en ufak bir işlemde dahi, telefonunuza mesaj geliyor. Böylelikle bu tür durumları, telefonuna gelen mesajla da haberdar olabilirsiniz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir
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