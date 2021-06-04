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  4. 'Tapu' nedeniyle tartıştığı kızını tabancayla öldürdü

'Tapu' nedeniyle tartıştığı kızını tabancayla öldürdü

04.06.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ali Ç. (75), 2 ay önce yanına yerleşen kızı Handan Ç.'yi (51), 'tapu' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sırasında tabancayla vurarak öldürdü. Teslim olan Ali Ç., gözaltına alındı.

'Tapu' nedeniyle tartıştığı kızını tabancayla öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Fecir Sokak'ta meydana geldi. Handan Ç., iki ay önce babası Ali Ç.'nin yanına yerleşti. Ali Ç. ile kızı Handan Ç. arasında 'tapu' anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

KIZINA TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç., iddiaya göre, kendisine bıçak çeken kızına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Handan Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Handan Ç.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, baba Ali Ç. ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir Ayvalık
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