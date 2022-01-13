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  4. Tarih verildi! Türkiye ve Ermenistan arasında uçak seferleri başlıyor

Tarih verildi! Türkiye ve Ermenistan arasında uçak seferleri başlıyor

13.01.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Ermenistan arasında başlayan normalleşme adımında yeni bir gelişme yaşandı. İki ülke arasında uçak seferlerinin Şubat ayı başında başlayacağı aktarıldı. Seferlerin İstanbul ve Erivan arasında karşılıklı üçer uçuş şeklinde başlayacağı belirtildi.

Tarih verildi! Türkiye ve Ermenistan arasında uçak seferleri başlıyor

Türkiye ve Ermenistan arasında başlayan normalleşmede karşılıklı olarak özel temsilci atanmasından sonra yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul ve Erivan arasında uçak seferlerinin başlayacağı belirtildi. Şubat ayının başında başlaması planlanan seferlerin haftada karşılıklı üçer uçuş şeklinde olacağı aktarıldı.

İLK GÖRÜŞME CUMA GÜNÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için iki ülkenin karşılıklı olarak özel temsilci atayacağını belirtmiş ve Erivan ile İstanbul arasında charter uçuşlarının yakında başlayacağını ifade etmişti. İki ülkenin atadığı özel temsilciler görüşmelerin ilk etabını Cuma günü Moskova'da yapacaklar.

UÇAK SEFERLERİ BAŞLIYOR

Pegasus'tan Reuters'a yapılan açıklamada, İstanbul'dan Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk uçuşun 2 Şubat'ta, dönüş seferinin de 3 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi. Seferler haftada karşılıklı üçer uçuş şeklinde başlayacak.

Rus TASS haber ajansının FlyOne şirketinin başkanına dayandırdığı habere göre, Moldovalı hava yollarının Erivan'dan İstanbul'a ilk uçuşu da 2 Şubat'ta olacak.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
karşılığında ne alacağız? tanıyacaklar mı karabağı? ermeni soy kırımı saçmalıklarından vazgeçecekler mi?
Şu kitapsızları başımıza salcan valla.. :@

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