Tarih verildi! Türkiye ve Ermenistan arasında uçak seferleri başlıyor

Türkiye ve Ermenistan arasında başlayan normalleşmede karşılıklı olarak özel temsilci atanmasından sonra yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul ve Erivan arasında uçak seferlerinin başlayacağı belirtildi. Şubat ayının başında başlaması planlanan seferlerin haftada karşılıklı üçer uçuş şeklinde olacağı aktarıldı.

İLK GÖRÜŞME CUMA GÜNÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için iki ülkenin karşılıklı olarak özel temsilci atayacağını belirtmiş ve Erivan ile İstanbul arasında charter uçuşlarının yakında başlayacağını ifade etmişti. İki ülkenin atadığı özel temsilciler görüşmelerin ilk etabını Cuma günü Moskova'da yapacaklar.

UÇAK SEFERLERİ BAŞLIYOR

Pegasus'tan Reuters'a yapılan açıklamada, İstanbul'dan Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk uçuşun 2 Şubat'ta, dönüş seferinin de 3 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi. Seferler haftada karşılıklı üçer uçuş şeklinde başlayacak.

Rus TASS haber ajansının FlyOne şirketinin başkanına dayandırdığı habere göre, Moldovalı hava yollarının Erivan'dan İstanbul'a ilk uçuşu da 2 Şubat'ta olacak.



Kaynak: Reuters

