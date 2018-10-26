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Tarihi "Arakiyeci Hacı Cafer Çelebi Camisi" ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyonunu tamamladığı Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'ndeki Arakiyeci Hacı Cafer Çelebi Camisi, cuma namazıyla ibadete açıldı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya: - "Özellikle imkanı olan ve hayır hasenat yapan kardeşlerimizden küçük mescitlere ehemmiyet vermelerini ve belediye başkanlarımızın da bunu teşvik etmelerini arzu ederim"

İSTANBUL (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyonunu tamamladığı Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'ndeki Arakiyeci Hacı Cafer Çelebi Camisi, cuma namazıyla ibadete açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, sabah saatlerinde İstanbul'a hizmet eden belediye başkanlarıyla görüştüklerini belirterek,"Belediye başkanlarının 2 görevi var. Birincisi tarihi yaşatmak, geleceğe taşımak, ikincisi de geleceği inşa etmek. Bu anlamda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve ekiplerini tebrik ediyorum." dedi.

Süleymaniye, Sultanahmet, Selimiye ve Çamlıca camilerinin önemine değinen Kaya, "Ancak bu medeniyetinin hamurlarının yoğrulduğu yerler ise bu küçük mescitlerdir. Burada akrabalıklar oluşur, dayanışma, komşuluklar, göze bakıp da komşunun halini görmek vardır. Özellikle imkanı olan ve hayır hasenat yapan kardeşlerimizden küçük mescitlere ehemmiyet vermelerini ve belediye başkanlarımızın da bunu teşvik etmelerini arzu ederim. Caminin açılışı da hayırlı olsun." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de 2002 yılından bu yana 5 bin 200 civarında eserin restorasyonunu gerçekleştirdik. Buradaki caminin alt katında bir mekan oluşturarak ihtiyacı giderme noktasında gayret de göstermiş olduk. Arakiyeci Hacı Cafer Çelebi Camisi'nin açılışı hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Açılış konuşmaların ardından Kaya, Ertem, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek restorasyonu tamamlanan Arakiyeci Hacı Cafer Çelebi Camisi açıldı.

Açılışın ardından davetliler camiyi gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Ertem Arakiyeci Hacı Cafer Cami Erol Kaya

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