İSTANBUL (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyonunu tamamladığı Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'ndeki Arakiyeci Hacı Cafer Çelebi Camisi, cuma namazıyla ibadete açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, sabah saatlerinde İstanbul'a hizmet eden belediye başkanlarıyla görüştüklerini belirterek,"Belediye başkanlarının 2 görevi var. Birincisi tarihi yaşatmak, geleceğe taşımak, ikincisi de geleceği inşa etmek. Bu anlamda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve ekiplerini tebrik ediyorum." dedi.

Süleymaniye, Sultanahmet, Selimiye ve Çamlıca camilerinin önemine değinen Kaya, "Ancak bu medeniyetinin hamurlarının yoğrulduğu yerler ise bu küçük mescitlerdir. Burada akrabalıklar oluşur, dayanışma, komşuluklar, göze bakıp da komşunun halini görmek vardır. Özellikle imkanı olan ve hayır hasenat yapan kardeşlerimizden küçük mescitlere ehemmiyet vermelerini ve belediye başkanlarımızın da bunu teşvik etmelerini arzu ederim. Caminin açılışı da hayırlı olsun." diye konuştu.