Tarihi çarşıda esnaf birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Mankenler yola savruldu

Bursa'nın Tarihi Hanlar Bölgesinde bulunan Okçular Çarşısında daha önceden aralarında husumet bulunan esnaf arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir taraf karşı tarafa kuru sıkı tabancayla ateş edince, tekmeli yumruklu kavga başladı. Onlarca kişinin bir birine girdiği tekmeli yumruklu kavga çarşıda bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

CANSIZ MANKENLER YOLA SAVRULDU

Kavgada dükkanların önünde bulunan cansız mankenler de devrilip çevreye savruldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgaya müdahale ederek ayırdı. Kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)

