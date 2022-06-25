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Tarihi çarşıda esnaf birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Mankenler yola savruldu

25.06.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tarihi okçular çarşında karşılıklı dükkan işleten esnaf birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgaya müdahale ederek ayırdı. Kavgada dükkanların önünde bulunan cansız mankenlerde devrilip çevreye savruldu. Kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa'nın Tarihi Hanlar Bölgesinde bulunan Okçular Çarşısında daha önceden aralarında husumet bulunan esnaf arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir taraf karşı tarafa kuru sıkı tabancayla ateş edince, tekmeli yumruklu kavga başladı. Onlarca kişinin bir birine girdiği tekmeli yumruklu kavga çarşıda bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

CANSIZ MANKENLER YOLA SAVRULDU

Kavgada dükkanların önünde bulunan cansız mankenler de devrilip çevreye savruldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgaya müdahale ederek ayırdı. Kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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