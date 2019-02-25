Tarihi Elektrik Fabrikası ihalesine tepkiler sürüyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan Tarihi Elektrik Fabrikası'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılmak için ihaleye çıkarılmasının ardından başlayan tepkiler devam ediyor. İhalenin iptal edilmesini isteyen meslek odaları temsilcileri ve çevre gönüllüleri, fabrikanın önünde açıklama yaptı. İhalenin iptali için Danıştay 13. Dairesi'nde dava açıldığı hatırlatılarak, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar gidileceği açıklandı.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin (ADÜAŞ) mülkiyetindeki Tarihi Elektrik Fabrikası ve arazisinin satışı için Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, ihaleye çıkıldı. İlki geçen yıl gerçekleştirilen ihaleye katılan olmayınca, 10 bin 720 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılara ilişkin bir kez daha satış ihalesine çıkılması yönünde karar alındı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihalenin 16 Nisan'da yapılacağını duyurdu. İhalenin iptal edilmesi için Danıştay 13. Dairesi'nde dava açan 'İzmir'e Sahip Çık' bileşenleri, bugün bir kez daha fabrika önünde bir araya geldi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odaları, İzmir Barosu ve bazı çevre gönüllülerinin yer aldığı 'Asfalyalar Atmasın' ve 'İzmir'e Sahip Çık Platformu' bileşenlerinden yaklaşık 50 kişi, ihalenin iptal edilmesi için yeniden çağrıda bulundu. Grup adına açıklamayı okuyan İzmir Barosu Mali Saymanı Hüseyin Yıldız, tarihsel yapının restore edilerek korunması gerektiğini belirtti.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA ÇAĞRI

İzmir'e Sahip Çık Platformu tarafından ihalenin iptal edilmesi için açılan davaya değinen Hüseyin Yıldız, birçok vatandaşın da, müdahil olmak için bireysel başvuru yaptıklarını açıkladı. İzmir'deki belediye başkan adaylarına da, Tarihi Elektrik Fabrikası'na sahip çıkması çağrısında bulunan Yıldız, şöyle dedi: "Belediyeler, ihalenin iptal edilmemesi halinde alan ile ilgili ihale evraklarını almalı ve ihaleye katılmalılar. İhaleye sokulmazlar ya da şirketler aracılığı ile ihaleye katılma imkânları olmazsa, mali kontrol yasasına göre kamusal faaliyet için bedelsiz alma yolunu düşünmeliler. Eğer bunu düşünmüyorlarsa, düşünmeleri gerekiyor. Biz de bunu yaptıklarında halk olarak arkalarında olduğumuzun sözünü veriyoruz."

Yıldız, açtıkları davaların aleyhe sonuçlanması halinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar süreci taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.