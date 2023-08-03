Tarihi eser operasyonunda ele geçirildi: Boyu 1,5 metre!

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 santimetre yüksekliğinde mermer kartal heykeli ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Çayıralan ilçesinde Y.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen 150 santimetre yüksekliğinde kartal heykeli ile mermer sütun bulundu.

Eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)

