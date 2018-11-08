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Tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğindeki kaçak yapı yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

Belediye ekipleri, kulenin bitişiğinde inşa aşamasında olan kaçak yapının yıkımına başladı

İSTANBUL (AA) - Fatih'teki tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğinde yapım aşamasında olan kaçak yapının yıkımına başlandı.

Mercan Mahallesi Nasuhiye Sokak'taki İrene Kulesi'nin bitişiğindeki izinsiz yapılaşma üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kulenin bitişiğindeki duvarlara demirler çakıldığını, tarihi Sağır Han'ın çatısına çelik konstrüksiyon ve ahşap bir yapının inşa edildiğini tespit eden ekipler, öğle saatlerinde bölgeye geldi.

Ekiplerin yıkım çalışması sürüyor.

Kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer kaçak yapıların, Anıtlar Kurulu'ndan karar çıktıktan sonra yıkılacağı bildirildi.

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Fatih irene kulesi Kaçak Yapı Yıkıldı

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