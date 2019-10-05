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Tarihi köprüde kitap ve resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Ardahan Belediyesince düzenlenen "Kültür Sanat Günleri" kapsamında tarihi Ardahan Köprüsü'nde kitap ve resim sergisi açıldı - Belediye Başkanı Faruk Demir: - "Ardahan, kültür ve sanatın önderliğinde kalkınmış bir kent olsun istiyoruz. Siyaset, sanat ve kültür adamları bu vesileyle Ardahan'ı tanımaktan mutlu oldular"

Ardahan Belediyesince düzenlenen Kültür Sanat Günleri etkinliğinin üçüncü gününde tarihi Ardahan Köprüsü'nde kitap ve resim sergisi açıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Kültür Sanat Bileşenleri Başkanı Kenan Karabağ ve diğer davetliler, sergi alanına davul zurna eşleğinde geldi.

Başkan Demir, burada yaptığı konuşmada, "Herkes bir gün Ardahan'ı görecek" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Söz konusu etkinliklerle bütün Türkiye'nin Ardahan'ı tanımasını amaçladıklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Ardahan, kültür sanatın önderliğinde kalkınmış bir kent olsun istiyoruz. Siyaset, sanat ve kültür adamları bu vesileyle Ardahan'ı tanımaktan mutlu oldular. 'Şimdiye kadar Ardahan'ı niye görmedik?' diyenler oldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Kar topu gibi büyüyeceğiz, çoğalacağız. Seneye daha fazla misafirimiz olacak. Bizler yerel yönetimler olarak bu ve benzeri etkinliklerin sonuna kadar arkasında olacağız. Sonuna kadar sizlerin yanınızdayız."

Demir, bu tür etkinliklerle Ardahan'ın marka değerinin artacağını kaydetti.

Ardahan Kültür Sanat Bileşenleri Başkanı Kenan Karabağ da Ardahan Köprüsü'nü tarihi bir mekan olması dolayısıyla tercih ettiklerini belirtti.

Geçen yıl da aynı mekanda etkinlik yaptıklarını hatırlatan Karabağ, "Ardahan, tarihi dokusuyla ve farklı etnik kültürleriyle bir arada yaşamış bir hoşgörü kentidir. Hala öyle olmaya devam ediyor. Dolayısıyla da serhat kentimiz Ardahan batıda da hoşgörü kenti olarak bilinmektedir. Ardahan'ın kültürünü ön plana çıkarmak için bugün yazarlar olarak buraya çıkarma yaptık." diye konuştu.

Davetliler, daha sonra sergiyi gezdi, beğendiği kitapları aldı.

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Anahtar Kelimeler:
"Kültür Sanat Günleri" Ardahan Kitap ve resim sergisi

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