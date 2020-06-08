Tarihi sit alanı ilan edilmişti! Bazda Mağraları'nın hali tepki topluyor

Kümbet evleri, ilk İslam üniversitesinin kalıntıları, Emeviler döneminden kalan Ulu Cami ve tarihi kalesi ile yerli ve yabancı turistlerin seyahat rotasında yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesine 20 kilometre mesafedeki Bazda Mağaraları da keşfedilmeyi bekliyor. 2010 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen mağara, 2 bin yıllık geçmişi ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Roma döneminde yapıldığı tahmin edilen ve yıllarca taş ocağı olarak kullanılan, duvarlarındaki yazılı kitabelerden 13'üncü yüzyılda da işletildiği ortaya çıkan Bazda Mağaraları, yüzyıllar boyu kesilen taşların çıkarılmasının ardından çok sayıda tünel, meydan, geçit ve galeri oluşmasıyla yeraltı şehrini andıran bir görünüme kavuştu.

İÇİNDEN ÇIKARILAN TAŞLARLA TARİHİ YAPILAR İNŞA EDİLDİ

Arkeologlar, gizemli yapısı ile görenlerin ilgisini çeken mağaranın, geçmişte yaz aylarında sıcaktan korunmak için de kullanıldığını ifade etti. Roma döneminde aktif hale getirilen taş ocağının içindeki taşların kesilerek çıkarılması ile doğal mağaraya dönüştüğünü anlatan arkeologlar, "Harran'ın dışındaki bölgede yolun iki tarafında bulunan mağaralardaki nahit taşları, 10-15 metre yüksekliğinde ve bazı noktaların iki katlı şekilde bloklar hali nde çıkarılmış. Taşların buradan kesilerek çıkarılışı sırasında dikkatli davranılarak, mağaranın çökmesi de engellenmiş. Bu mağaradan çıkarılan taşların, Harran ilçe merkezindeki tarihi sur ve kalenin yanı sıra bölgedeki tarihi mekanlar ile Şuayip Antik Kenti ile Han El Barur Kervansarayında da kullanıldığı biliniyor" dedi.