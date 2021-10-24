Tarihi surların yanında sır ölüm! Şüphelinin ilk ifadesi dehşete düşürdü

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde bir kişinin tarihi surların yanında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden polis, sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekibi, kontrolünde, kimliği Faruk Kartalmış olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kartalmış’ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından cinayet şüphesi üzerine duran polis,yi gözaltına aldı.

"ÖLEN KİŞİ ARACIMDAN 12 BİN LİRA ÇALDI"

Kartalmış’ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan A.Y. ve isimli iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. M.Y., ifadesinde Faruk Kartalmış’ın kendisine ait araçtan 12 bin lira para çaldığını bu parayı almaya çalışırken de Kartalmış’ın surlardan düştüğünü iddia etti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)



