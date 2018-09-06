Tarihi yapıların asırlık yolculuğu aynı kadrajdan görüntülendi

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da bir asır önce çekilen tarihi yerlerin fotoğrafları bir asır sonra aynı kadrajdan çekildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca başlatılan "Seyyahların İzinde" projesi kapsamında, geçmişten bugüne tarihi yerlerde yaşanan fiziksel değişimi göstermek amacıyla 100 yıl önceki fotoğraflar aynı kadrajdan yeniden görüntülendi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ile Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, Malabadi Köprüsü ve Aslanlı Çeşme gibi yaklaşık 40 tarihi yapının eski ve yeni fotoğrafları görenleri adeta tarihte bir yolculuğa çıkaracak.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Ercan Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın tarihin izlerini en iyi taşıyan kentlerden biri olduğunu söyledi.

"Seyyahların İzinde" projesiyle geçmişte çekilen Diyarbakır fotoğraflarını yeniden ve aynı yerden çektiklerini belirten Alpay, amaçlarının kentteki tarihi yapıların eski ile yeni hali arasındaki farkı ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti.