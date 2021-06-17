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Tarihi zirvede şok! Bin Ladin'in yeğeninden, Cenevre'de protesto gösterisi

17.06.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın azılı bir destekçisi, aynı zamanda Eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in yeğeni olan Noor Bin Ladin İsviçre’nin Cenevre kentinde protesto gösterisi düzenledi. Zirvenin yapıldığı saatlerde bir teknede görülen Noor Bin Ladin, "Trump kazandı" yazılı poster salladı.

Tarihi zirvede şok! Bin Ladin'in yeğeninden, Cenevre'de protesto gösterisi

ABD ordusu tarafından öldürülen eski el Kaide lideri Usame Bin Ladin'in yeğeni Noor Bin Ladin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin gerçekleştiği Cenevre'de protesto gösterisi düzenledi.
Dün gerçekleşen zirvenin yapıldığı saatlerde bir teknede görülen Noor Bin Ladin, "Trump kazandı" yazılı poster salladı.

Protestoyla ilgili Instagram hesabından da açıklamalarda bulunan Bin Ladin, polisin kendisini 'tutuklamakla tehdit ettiğini' iddia etti ve paylaştığı fotoğrafa da "İsviçre dünyanın bunu görmesini istemiyor" yazdı.

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''2020 SEÇİMLERİNİ TRUMP KAZANDI''

Eyleminin videosunu da yayınlayan Bin Ladin'in, görüntülerde polise "Beni tutuklayacak mısın? Sana işaretleri vermezsem, beni tutuklayacak mısın? 2020 seçimlerini Donald Trump kazandı ve burada İsviçre'ye girmemize izin yok mu?" dediği görüldü.

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Donald Trump destekçisi olduğunu her fırsatta dile getiren Bin Ladin, daha önce yaptığı bir açıklamada da "2015'in ilk günlerinde aday olacağını açıkladığından beri Başkan Trump'ın destekçisiyim. Uzaktan izledim ve bu adamın kararlılığına hayranım. Yeniden seçilmeli... Sadece Amerika'nın değil, bir bütün olarak Batı medeniyetinin geleceği için hayati önem taşıyor" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre Donald Trump

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