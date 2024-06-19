Tarihi ziyarette Kim'e davet! Putin'i gören halk sokakları doldurdu: Kuzey Kore'den dünyanın konuşacağı görüntüler

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 yıl sonra tekrar Kuzey Kore’ye geldi, haliyle halkın ilgisi yoğun oldu. Dünyanın konuştuğu görüşmede kameralara yansıyan görüntüler de ses getirdi. Putin'den Kim'e bir de davet geldi.

Putin, davet üzerine dün akşam geldiği Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’de Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile bugün temaslarına başladı. Putin, bugün sabah Kim II-Sung Meydanı’nda resmi törenle Kuzey Kore halkını selamladı.

Putin’in fotoğraflarının meydana asılı olduğu görülürken halkı selamlama töreninde iki lider, üstü açık bir araçta geçit törenine katıldı.

PYONGYANG'DA GÖRÜŞTÜLER

Tören sonrasında iki liderin heyetlerle birlikte toplantıya katıldığı ifade edildi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor." dedi.

Putin, "Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteğinize değer veriyoruz. Burada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemizi kastediyorum." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkileri genişletecek bir belge hazırlandığını aktaran Putin, Kim ile görüşmenin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

KİM'E MOSKOVA DAVETİ

Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i Moskova'ya davet etti.

"RUSYA İLE STRATEJİK BAĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da Putin ile görüşmesinin önemine işaret ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, en yüksek gelişim dönemine girdi ve stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, geçen yüzyılda Kore-Sovyet ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak kadar yüksek refah dönemine girdi." bilgisini paylaştı.

Rusya'nın dış politikasına destek verdiklerini dile getiren Kim, "Kuzey Kore hükümeti, güçlü Rusya Federasyonu'nun dünyada stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyonunu ve rolünü takdirle karşılıyor, Rus hükümeti, ordusu ve halkını, ülkenin egemenliğinin, güvenlik çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla Ukrayna'da özel askeri operasyonu uygulamasında destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Dünyadaki durumun değişken olduğunu ve gittikçe zorlaştığını belirten Kim, "Bu durumda Rusya ile Rusya yönetimi ile stratejik bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Rusya'nın siyasetini tümüyle koşulsuz destekleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

(AA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





