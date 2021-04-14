Tarihin en büyük dolandırıcılarından Bernie Madoff hayatını kaybetti

Washington'da, yıllarca bir dizi düzenleyici kurallar konusunda tavsiye isteyen piyasa düzenleyici kurumlar tarafından aranan bir uzman olan ve 2000 yılında, yatırımcıları korumak için kurulan Piyasa Enformasyon Danışma Komitesi'nde hizmet veren Madoff'un, küçük- büyük herkesi dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

2009 yılında cezaevine giren Bernie Madoff, binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edilmişti. Bir dönemler Wall Street kralı olarak adlandırılan Madoff'un bilinen en büyük saadet zincirini oluşturduğu ve yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza attığı tespit edilmişti.

Bernie Madoff'un son dönemde böbrek rahatsızlığı ve diğer kronik tıbbi rahatsızlıklardan muzdarip olduğu belirtildi.

Tarihteki en büyük saadet zinciri kurduğu için hüküm giyen Bernie Madoff'un federal bir hapishanede öldüğü açıklandı.

Finansal uzmanların, biri 1999 yılının başında Madoff'un Ponzi Oyunu yönettiği suçlamasıyla SEC'e yazılan bir mektup olmak üzere, son 10 yılda Madoff'un faaliyetleri hakkında sık sık kaygılarını dile getirdiği, ancak SEC'in, yaptığı yolsuzluk ortaya çıkıncaya kadar Madoff'un yatırımlarına ilişkin rutin bir inceleme yapmadığı da belirlenmişti.

Madoff'un kurbanları arasında Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa'da hedge fonlar, bankalar, Yahudi vakıflarının yanı sıra zengin ve küçük yatırımcılar bulunuyor.

Floridalı emeklilerle birlikte aktörler Kevin Bacon ve Kyra Sedgwick ile Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Wiesel de, Madoff'a para kaptıranlardandı.

PONZİ SİSTEMİ NEDİR?

İlk kez Charles Ponzi tarafından 1910 yılında uygulanan hileli bir yatırım şekli olan Ponzi sistemi ya da diğer adıyla ‘Saadet Zinciri’ sisteme dahil edilen insanların kendi yatırımlarıyla veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi.

Her zaman ortalamanın üzerinde kazanç sağlamayı vaad eden sistem ilk önce bu beklentileri karşılamayı sağlar. Bu durumda yeni gelen yatırımcıların paralarını eski yatırımcılara ödeyerek kullanır ve ponzi sisteminin gelişmesi sağlanır.