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Tarihteki 'ilk imza' 175 bin sterline satıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Irak’ın Uruk antik kenti sahasında ortaya çıkarılan ve yazıyı icat eden Sümerlilere ait 5 bin yıllık kil tablet İngiltere’de düzenlenen bir müzayedede 175 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 700 bin Türk Lirası) satıldı.

Tarihteki 'ilk imza' 175 bin sterline satıldı

Tarihteki ilk imzayı içeren tabletin sol üst köşesinde 'KU' ve 'SIM' olarak tercüme edilen semboller bulunuyor. Bununla birlikte uzmanlar, tablette Mezopotamya’daki bira üretimine ilişkin sürecin anlatıldığını açıkladı.

ABD’li bir koleksiyoncunun satın aldığı belirtilen tabletin, sol üst köşesinde günümüzde “KU” ve “SUM” olarak tercüme edilen ifadeler bulunuyor.

TARİHTEKİ İSMİ BİLİNEN İLK İNSAN

Arkeologlar tarafından yapılan açıklamada tabletteki ismin “Kushim” olduğu ve Mezopotamya medeniyetlerinden olan Sümerlilerde ünlü bir yazman ya da tapınak yöneticisi olabileceği belirtildi. Öte yandan, Kushim aynı zamanda tarihteki ismi bilinen ilk insan olma ünvanını da koruyor.

Bununla birlikte, M.Ö. 3100 ile tarihlenen kil tabletin, Tanrıça Ianna Tapınağı’nda bira üretiminin nasıl gerçekleştiğini detaylarıyla açıkladığı belitildi. Tablette, mısır ve buğdayın işleniş süreci, şişelenmesi ve dağıtılmasına ilişkin süreçlere yer veriliyor.

MEZOPOTAMYA'DAKİ SOSYO-KÜLTÜREL HAYATA IŞIK TUTUYOR

Kenar uzunluğı 8 santimetre olan kare şeklindeki tarihi belge, Irak’ın güneyinde yer alan Uruk antik şehrinde bulundu.

Kushim’in Mezopotamya’da ortaya çıkarılan 17 tableti daha bulunuyor. Tabletler zaman zaman özel satışa çıkarılıyor, ancak birçoğu İsviçre’de özel bir müzede tutuluyor.

Bira insanlık tarihinin en eski içkilerinden biri olarak biliniyor. Antik Mısır ve Mezopotamya’da beş bin yıldan daha eski bir bira üretimi geleneği bulunuyor. Bununla birlikte, bira üreticilerinin daha çok kadın olduğu ve antibiyotik olarak da kullanıldığı biliniyor.

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