Tarım Kredi'den "birden fazla kuruluştan ücret alındığı" iddialarına yanıt

"Genel Müdür Fahrettin Poyraz, toplam aktif büyüklüğü 37 milyar lira olan, ülke sathına yayılmış 4 bin 847 çalışanı bulunan 1618 Tarım Kredi Kooperatifi ve 17 bölge birliğinin bağlı olduğu Tarım Kredi'nin Genel Müdürlüğü görevine ilaveten, yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan her türlü iş ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin tüm bu iş, işlem ve kararlarından dolayı mali hukuki ve cezai açıdan şahsi mal varlıkları ile sorumlu olarak yönetilen Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevi de yürütmektedir.

Açıklamada, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 3. maddesinde, "Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği tarafından kurulmuş olan şirketler ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olacak şekilde iştirakçi oldukları şirketlerde, yönetim kurulu başkanı veya üyesi ya da denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilenlere, bu şirketlerin sadece birinden ücret veya huzur hakkı ödenebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere diğer şirketler tarafından herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmaz" hükmünün yer aldığı vurgulanarak, kanunun söz konusu maddesine ek olarak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Şirketler Yönetmeliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatının hissedarı olduğu şirketlerin de dahil edildiği belirtildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri teşkilatının doğrudan ve/veya dolaylı olarak bağlı ortaklığı konumunda bulunan şirketlerin yönetim kurullarında görevlendirilen üyelerin birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti aldığına işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi: