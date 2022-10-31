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  4. Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı için başvurular 4 Kasım'da sona erecek

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı için başvurular 4 Kasım'da sona erecek

31.10.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM), Bitkisel Ürün Sigortası branşında risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde görev alacak eksper ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen "2022 Yılı Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı" için başvuruların 4 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

İSTANBUL (AA) - TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ön eleme sınavı, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından 3 Aralık'ta Adana, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvurularını www.segem.org.tr adresi üzerinde yer alan online başvuru formu aracılığıyla yapabiliyor.

Sınavda başarılı olan adaylar, 9-21 Ocak 2023'te Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ iş birliğinde gerçekleştirilecek temel eksper eğitimine katılmaya hak kazanacak.

Adaylar, ayrıntılı bilgi edinmek için www.tarsim.gov.tr ve www.segem.org.tr adreslerini ziyaret edebilecek.

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