Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı için başvurular 4 Kasım'da sona erecek

İSTANBUL (AA) - TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ön eleme sınavı, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından 3 Aralık'ta Adana, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvurularını www.segem.org.tr adresi üzerinde yer alan online başvuru formu aracılığıyla yapabiliyor.

Sınavda başarılı olan adaylar, 9-21 Ocak 2023'te Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ iş birliğinde gerçekleştirilecek temel eksper eğitimine katılmaya hak kazanacak.

Adaylar, ayrıntılı bilgi edinmek için www.tarsim.gov.tr ve www.segem.org.tr adreslerini ziyaret edebilecek.

