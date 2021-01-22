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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021... ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!

22.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021... ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!

ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre Tarım Ve Orman Bakanlığı'ndan sürpriz bir duyuru geldi. ÖSYM 'nin resmi duyurusunda 2020/7 atamasının iptali nedeniyle yeni alım yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Peki ÖSYM 2020/7 atama başvuru tarihleri ne zaman? İşte Tarım Ve Orman Bakanlığı memur alımı takvimi...

ÖSYM'den son dakika 2020/7 atamasının iptali ile yani tercihler yapılarak alım yapılacağı duyurusu yapıldı. Tarım Ve Orman Bakanlığı'nda görevlendirilecek olan sözleşmeli personellerin ataması yapılacak. ÖSYM yaptığı duyuruda; "Danıştay 2. Dairesinin kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Geçici 19. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. " denildi. Peki ÖSYM 2020/7 atama başvuru tarihleri ne zaman? İşte Tarım Ve Orman Bakanlığı memur alımı takvimi...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2021

ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre Tarım Ve Orman Bakanlığı'ndan sürpriz bir duyuru geldi. ÖSYM 'nin resmi duyurusunda 2020/7 atamasının iptali nedeniyle yeni alım yapılacağı bilgisi paylaşıldı. İşte ÖSYM'nin 2020/7 atama duyurusu...

2020/7 Tercih Kılavuzu İle Yüzlerce Memur Alımı

DUYURU

(21 Ocak 2021)

Tarım ve Orman Bakanlığının KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda Yer Alan Sözleşmeli Pozisyonlarına Yeniden Yerleştirme Yapılması

'' Danıştay 2. Dairesinin kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Geçici 19. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı gereğince, ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olmaları nedeniyle KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen ve ekte yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2020/7: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Tercih Kılavuzu (21 Ocak 2021 tarihinde güncellenmiştir.)

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