Tartışmaların gündeminden düşmüyor! Kerem Kınık hakkında Kabine üyelerinden peş peşe 'istifa' mesajları: "Beni rahatsız ediyor"

Çadır deprem bölgesinde hayati gereksinim haline gelir ve ülkenin dört bir yanından bölgeye çadır desteği çağrısı yapılırken Kızılay'ın AHBAP Derneği'ne çadır satması tartışma yaratmıştı. Depremlerin üzerinden 2 aydan fazla süre geçerken Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrıları devam ediyor. Özellikle de son dönemde Kızılay'a kan bağışının azalmasıyla ameliyatların durma noktasına gelmesi Kınık'ı yeniden gündeme getirdi.

"BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kınık'ı eleştirirken süreci doğru yönetemediğini savunurken istifasıyla ilgili de mesaj verdi. Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Varank şunları söyledi:

"Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanı'nın görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım."

"İTİBARINA ZARAR VERİYORSA ORADA DURMAMALI"

Kerem Kınık'ın görevde olmasıyla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop da HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlarken şöyle konuştu:

"Kızılay'ın 'satmak' kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım, iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerinin ötesinde bir şey. Kızılay hepimizin göz bebeği, korumamız lazım. Görev yapılanlar dahil olması. Evet doğru anlıyorsunuz; itibarına zarar veriyorsa orada durmamalı."