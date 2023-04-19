HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tartışmaların gündeminden düşmüyor! Kerem Kınık hakkında Kabine üyelerinden peş peşe 'istifa' mesajları: "Beni rahatsız ediyor"

Tartışmaların gündeminden düşmüyor! Kerem Kınık hakkında Kabine üyelerinden peş peşe 'istifa' mesajları: "Beni rahatsız ediyor"

19.04.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Kınık deprem sürecinde Kızılay'ın çadır satması nedeniyle gündeme gelmiş, o günden bu yana kendisine sık sık istifa çağrıları yükselmişti. Kızılay Başkanlığı koltuğunda oturmayı sürdüren Kınık'a son olarak Kabine üyelerinden dikkat çeken mesajlar geldi. Hem Bakan Varank hem de TBMM Başkanı Şentop durumla ilgili rahatsızlıklarını dile getirerek Kınık'ın görevi bırakmasına ilişkin mesajlar verdi.

Tartışmaların gündeminden düşmüyor! Kerem Kınık hakkında Kabine üyelerinden peş peşe 'istifa' mesajları: "Beni rahatsız ediyor"

Çadır deprem bölgesinde hayati gereksinim haline gelir ve ülkenin dört bir yanından bölgeye çadır desteği çağrısı yapılırken Kızılay'ın AHBAP Derneği'ne çadır satması tartışma yaratmıştı. Depremlerin üzerinden 2 aydan fazla süre geçerken Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrıları devam ediyor. Özellikle de son dönemde Kızılay'a kan bağışının azalmasıyla ameliyatların durma noktasına gelmesi Kınık'ı yeniden gündeme getirdi.

"BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kınık'ı eleştirirken süreci doğru yönetemediğini savunurken istifasıyla ilgili de mesaj verdi. Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Varank şunları söyledi:

AA-20230410-30811445-30811435-SANAYI_VE_TEKNOLOJI_BAKANI_MUSTAFA_VARANK

"Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanı'nın görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım."

"İTİBARINA ZARAR VERİYORSA ORADA DURMAMALI"

Kerem Kınık'ın görevde olmasıyla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop da HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlarken şöyle konuştu:

AA-20230413-30842990-30842989-TBMM_BASKANI_SENTOP_AKPM_HEYETINI_KABUL_ETTI

"Kızılay'ın 'satmak' kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım, iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerinin ötesinde bir şey. Kızılay hepimizin göz bebeği, korumamız lazım. Görev yapılanlar dahil olması. Evet doğru anlıyorsunuz; itibarına zarar veriyorsa orada durmamalı."

İlginizi Çekebilir

695 bin konut tamam! İki yeni uydu kent kurulacak

695 bin konut tamam! İki yeni uydu kent kurulacak

 Başkentte çekilen görüntüler bakanlığı harekete geçirdi! Kameralar inceleniyor

Başkentte çekilen görüntüler bakanlığı harekete geçirdi! Kameralar inceleniyor

 Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da bu sabah! Sürücüler güçlükle ilerlediİstanbul'da bu sabah! Sürücüler güçlükle ilerledi
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu
Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop Mustafa Varank Kızılay kerem kınık

En Çok Okunan Haberler

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Firmamızı kimseye satmayız

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Firmamızı kimseye satmayız

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

İstanbul'da şaşırtan hava olayı! 'Allah'ım sen bizi affeyle'

İstanbul'da şaşırtan hava olayı! 'Allah'ım sen bizi affeyle'

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi

İlginizi Çekebilir

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.