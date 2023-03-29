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  4. Tartıştığı arkadaşına dehşeti yaşattı! Cezaevine götürülürken söylediği sözler ise şaşkına çevirdi: "Çekin ağabey çekin, bu iş..."

Tartıştığı arkadaşına dehşeti yaşattı! Cezaevine götürülürken söylediği sözler ise şaşkına çevirdi: "Çekin ağabey çekin, bu iş..."

29.03.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, iddiaya göre 2 arkadaş arasında çıkan tartışmada, 33 yaşındaki M.G., tartıştığı arkadaşı M.K.'yi (32) tabancayla dizinden vurdu. Tutuklanan M.G.'nin cezaevine götürülürken gazetecilere söylediği sözler ise şaşkına çevirdi. M.G, gazetecilere "Çekin ağabey çekin, bu iş burada bitmedi" dedi.

Tartıştığı arkadaşına dehşeti yaşattı! Cezaevine götürülürken söylediği sözler ise şaşkına çevirdi: "Çekin ağabey çekin, bu iş..."

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ve M.G. isimli 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü, M.G., belinden tabancasını çıkarıp M.K.'yi dizinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., ambulansla eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli M.G. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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"BU İŞ BURADA BİTMEDİ"

Şüpheli, cezaevine götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Çekin ağabey çekin, bu iş burada bitmedi" dedi. (DHA)

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