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  4. Tartıştığı kişinin aracına demir sopayla saldırdı, camları böyle kırdı

Tartıştığı kişinin aracına demir sopayla saldırdı, camları böyle kırdı

22.04.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi, aralarında husumet olan adamın aracına zarar verdi. Öfkeli adam elindeki demir çubukla camları patlatırken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi 1 nolu Abalı Sokak girişinde meydana geldi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Birol A. ile Ufuk O. arasında sebebi bilinmeyen husumet oluştu. Ufuk O., eline aldığı demir çubukla Birol A.'ya ait aracın yanına gitti. Öfkeli adam, bir anda otomobilin camlarını patlatmaya başladı. Aracın tüm camlarını darbe ile kıran Ufuk O, daha sonra ön ve arka kaputa da zarar verdi ve dikiz aynalarını da kırarak hasara sebep oldu. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN KAÇTI

Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri otomobilin çevresinde incelemede bulundu. Öte yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Zonguldak

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