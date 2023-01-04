Taş gibi havluları yumuşacık yapmanın yolu kolay! Sadece 5 dakikada havluları yumuşatmak için...

Sertleşen havlular kimsenin banyosunda görmek istemeyeceği görüntülere sebep oluyor. Nemli cildi tahriş eden ve rahatsızlık hissi veren taş gibi havlulardan kurtulmak için yeni havlu almanıza gerek yok. Evde bulunan havluları yeni alınmış gibi yumuşacık yapabilirsiniz. Ancak bunun için ilk olarak havlular neden sertleşir ve nasıl yumuşatılır öğrenmeniz gerekiyor.

HAVLULAR NEDEN SERTLEŞİR?

Sabun artıkları, cilt pulları ve sudaki mineraller havluların doğal olarak çok çabuk yıpranmasına neden oluyor. Yüksek ısıda yıkanan havlular sertleşmektedir. Havluların sertleşmesine neden olan etkiler arasında suyun kireçli olması ve havluların diğer çamaşırlarla yıkanması da yer alır.

HAVLULARI YUMUŞACIK YAPMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

SİRKE VE AMONYAK

Bir miktar sıcak suyun için bir fincan sirke ve bir miktar amonyak ekleyerek karıştırın. Bu karışımı çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölgesine ekleyin. Dilerseniz bir kısmını deterjan gözüne dökün. Amonyak sayesinde deterjanın havlulara yapışmamasını ve sirkenin de aynı işi ancak suyu oluşturan minerallerle yapmasını sağlıyoruz. Kombine edildiğinde amonyak ve sirke, havluların tekrar yumuşak kalmasını sağlar.

BUHARLI ÜTÜLEME YAPIN

Tüm yumuşatma yöntemlerine rağmen havlularınız yumuşamıyorsa, buharlı ütüleme yaparak havlularınızın yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.

HAVLULARI FIRÇALAYIN

Havlu yumuşatmak için çeşitli nedenlerle yumuşatıcı ya da başka bir madde kullanmıyorsanız; havlularınız makiden çıkıp, kuruduğunda son derece sert olacaktır. Ütü yaparak bir miktar yumuşatabilirsiniz ama yine de cilt için bir miktar sert kalacaktır. Bu durumdan kurtulmak için kuruma işleminden sonra sert bir fırça ile havluların tüylerini, ter yönde fırçalamaya başlayın. Tüm havlu yüzeyi fırçalandıktan sonra hafifçe çırpın.

