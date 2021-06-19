Taşa yazılan istismara jet iddianame! 25 yıla kadar hapsi istendi

A.K. ise Çocuk İzlem Merkezi'ndeki ifadesinin ardından annesine teslim edildi. Olayın kamuoyuna yansıması sonrası A.K.'nin ailesine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, küçük kızın yıllardır uğrağı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için çalışma başlattı.

İSTİSMAR 5 YAŞINDAYKEN BAŞLAMIŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 günde hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hüseyin Evkuran'ın, mağdurun ailesi ile mağdur okula başlamadan önce 5 veya 5,5 yaşındayken komşuluk yaptığı belirtilen iddianamede, lokantada usta olarak çalıştığına vurgu yapıldı. Ailelerin birbirlerinin evine gidip geldikleri belirtilen iddianamede, "Şüpheli mağdura karşı ilk eylemini 5 veya 5,5 yaşındayken gerçekleştirdi. Şüpheli, 'cinsel istismar' eylemini yine mağdurun beyanlarına göre farklı tarihlerde defalarca gerçekleştirdiği ifade edilmiştir. Şüpheli, 2019 yılı Haziran ayında Adana'ya taşınmış, en son bu yılın nisan ayında Antalya'ya gelerek çocuğa karşı istismarına devam etmiştir" denildi.

CİNSEL SALDIRI BULGUSU GÖRÜLMEDİ

Mağdur çocuğun, 13 Haziran'da arkadaşı ile parkta oynarken taşa yazarak yardım istediğinde olayın ortaya çıktığına vurgu yapılan iddianamede, yapılan sağlık muayenesinde, cinsel saldırı bulgusunun görülmediğine dikkat çekildi. Savcı ayrıca 12 yaşından küçük olan mağdura yönelik istismarın 'nitelikli' olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

25 yıla kadar hapsi istenen Hüseyin Evkuran ise suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını iddia etti. Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

DHA

