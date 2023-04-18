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  4. Tasarım vajina ameliyatı için kolları sıvadı! “Barbie vajinadan istiyorum”

Tasarım vajina ameliyatı için kolları sıvadı! “Barbie vajinadan istiyorum”

18.04.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması olzan OnlyFans üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede popülerleşen Chloe Khan estetik ameliyatlarıyla yeniden gündeme gelmeyi başardı. Tasarım bir vajinaya sahip olmak için bıçak altına yatan Kahn, bu kez Barbie vajina için ameliyat olacağını açıkladı.

Tasarım vajina ameliyatı için kolları sıvadı! “Barbie vajinadan istiyorum”

OnlyFans fenomeni Chole Khan, ikinci bir tasarım vajina ameliyatı için hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Hayatı boyunca fiziksel olarak mükemmel görünmenin peşinde olduğunu dile getiren Khan, “İlk operasyonumdan memnun kalmadım. İlk ameliyatımda çok acı çektim. Ruhum bedenimden çıkıyormuş gibi hissettim. Çok acı vericiydi” diye konuştu.

İKİNCİ AMELİYAT İÇİN HAZIR

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İlk ameliyatının ardından sonuçları beğenmediği için yeniden bıçak altına yatmaya hazırlandığını dile getiren Khan, “Dışını daha plastik ve pürüzsüz hale getirmek istiyorum. Fiziksel olarak biraz daha dar ve küçük görünmesini istiyorum” dedi.

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Fiziksel görüntüsünü değiştirmek için yıllar içinde 1 milyon sterlini (yaklaşık 24 milyon 110 bin TL) gözden çıkartan Khan, “Bazı prosedürlerimden gerçekten büyük bir pişmanlık duydum. Kalça implantı bunlardan biriydi. Üzülerek söylüyorum ki en başarısız ve ascı verici ameliyatım buydu” ifadelerini kullandı.

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