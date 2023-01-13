Tasarım vajinasıyla ünlemişti! “Ameliyatım o kadar acı vericiydi ki şimdi donmuş bir paket bezelyeyle otuyorum”

OnlyFans fenomeni Lola Mason, tasarım vajina ameliyatı yaptırdıktan sonra kasıklarında dayanılmaz bir ağrı olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabında 118 bin takipçisi bulunan Mason, geçirdiği ameliyatın ardından yaşadıklarını takipçilerine dürüst bir şekilde anlattı. Ağrılarını dindirmek için sürekli olarak cinsel organının bulunduğu bölgeye buz koyduğunu belirten Mason’un soğuk uygulama olarak dondurulmuş gıdaları tercih etmesi ise sosyal medyadan tepkiyle karşılandı.

“GERÇEKTEN TAKİPÇİM ARTTI”

Vajina tasarım ameliyatının sonrasında takipçi sayısının arttığını dile getiren Mason, TikTok’tan yaptığı bir paylaşımda araba sürerken kasık bölgesine dondurulmuş bir bezelye paketi koymayı tercih etti. Sosyal medyadan tepki çeken görüntülerinin sonrasında Mason, “Ameliyatım o kadar acı vericiydi ki şimdi donmuş bir paket bezelyeyle otuyorum. Gerçekten takipçi sayım arttı. Ameliyat için 11 bin sterlin (yaklaşık 252 bin TL) harcadım, bebek sahibi olmaktan kendime olan güvenimi çok etkileyen kötü bir dönemin sonunda bu kararı verdim” dedi.



