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Tasarım vajinasıyla ünlemişti! “Ameliyatım o kadar acı vericiydi ki şimdi donmuş bir paket bezelyeyle otuyorum”

13.01.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Lola Mason vajinasına yaptırdığı estetik ameliyatın ardından zor günler geçiriyor. Sosyal medyada MamaPlugs adıyla bilinen fenomen isim tasarım vajina ameliyatından sonra çok acı çektiğini ve sürekli olarak kasıklarına boz koymak zorunda kaldığını belirtti.

Tasarım vajinasıyla ünlemişti! “Ameliyatım o kadar acı vericiydi ki şimdi donmuş bir paket bezelyeyle otuyorum”

OnlyFans fenomeni Lola Mason, tasarım vajina ameliyatı yaptırdıktan sonra kasıklarında dayanılmaz bir ağrı olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabında 118 bin takipçisi bulunan Mason, geçirdiği ameliyatın ardından yaşadıklarını takipçilerine dürüst bir şekilde anlattı. Ağrılarını dindirmek için sürekli olarak cinsel organının bulunduğu bölgeye buz koyduğunu belirten Mason’un soğuk uygulama olarak dondurulmuş gıdaları tercih etmesi ise sosyal medyadan tepkiyle karşılandı.

“GERÇEKTEN TAKİPÇİM ARTTI”

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Vajina tasarım ameliyatının sonrasında takipçi sayısının arttığını dile getiren Mason, TikTok’tan yaptığı bir paylaşımda araba sürerken kasık bölgesine dondurulmuş bir bezelye paketi koymayı tercih etti. Sosyal medyadan tepki çeken görüntülerinin sonrasında Mason, “Ameliyatım o kadar acı vericiydi ki şimdi donmuş bir paket bezelyeyle otuyorum. Gerçekten takipçi sayım arttı. Ameliyat için 11 bin sterlin (yaklaşık 252 bin TL) harcadım, bebek sahibi olmaktan kendime olan güvenimi çok etkileyen kötü bir dönemin sonunda bu kararı verdim” dedi.

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Vajina OnlyFans estetik

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