Tasarımı aynı donanımı farklı: Meizu 17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Meizu, Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'yu bugün tanıttı. Sizlerle Meizu 17'nin özelliklerini ve fiyat bilgisini tam da şurada paylaştık. Şimdi ise serinin diğer telefonu, Meizu'nun gözünde 'Pro' takısına nail olan Meizu 17 Pro'ya yakından bakacağız.

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Meizu 17 Pro, Meizu 17 ile neredeyse aynı. İki telefon arasında tasarımsal olarak tek fark, Meizu 17 Pro'nun arka tarafında kullanılan ve telefona hoş bir görüntü sunan seramik malzeme. Bunun dışında Meizu 17 ve Meizu 17 Pro arasındaki en temel farklar donanım tarafında karşımıza çıkıyor.

MEİZU 17 PRO ÖZELLİKLERİ

Meizu 17 Pro özellikleri arasında Snapdragon 865 işlemcisi var. Bu işlemciye Meizu 17'de olduğu gibi 128GB/256GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM destek veriyor ancak Meizu burada bir opsiyon sağlamış durumda. İsteyen kullanıcılar, telefonun 12 GB RAM'e sahip modeline de sahip olabiliyor. Meizu'ya göre bu değişiklilik sayesinde Meizu 17 Pro'nun RAM performansı, Meizu 17'ye nazaran yüzde 20 daha iyi. Meizu'nun yeni üst düzey akıllı telefonu, gücünü ise 30W hızlı şarj, 27W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.