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Tasarımı aynı donanımı farklı: Meizu 17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 14:38 | Son Güncelleme

Meizu, Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'yu tanıttı. Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'da aynı tasarımı benimseyen Meizu, asıl gücü ise Meizu 17 Pro'ya saklamış. Peki Meizu 17 Pro özellikleri neler? Meizu 17 Pro fiyatı ne kadar?

Tasarımı aynı donanımı farklı: Meizu 17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Meizu, Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'yu bugün tanıttı. Sizlerle Meizu 17'nin özelliklerini ve fiyat bilgisini tam da şurada paylaştık. Şimdi ise serinin diğer telefonu, Meizu'nun gözünde 'Pro' takısına nail olan Meizu 17 Pro'ya yakından bakacağız.

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Meizu 17 Pro, Meizu 17 ile neredeyse aynı. İki telefon arasında tasarımsal olarak tek fark, Meizu 17 Pro'nun arka tarafında kullanılan ve telefona hoş bir görüntü sunan seramik malzeme. Bunun dışında Meizu 17 ve Meizu 17 Pro arasındaki en temel farklar donanım tarafında karşımıza çıkıyor.

MEİZU 17 PRO ÖZELLİKLERİ

Meizu 17 Pro özellikleri arasında Snapdragon 865 işlemcisi var. Bu işlemciye Meizu 17'de olduğu gibi 128GB/256GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM destek veriyor ancak Meizu burada bir opsiyon sağlamış durumda. İsteyen kullanıcılar, telefonun 12 GB RAM'e sahip modeline de sahip olabiliyor. Meizu'ya göre bu değişiklilik sayesinde Meizu 17 Pro'nun RAM performansı, Meizu 17'ye nazaran yüzde 20 daha iyi. Meizu'nun yeni üst düzey akıllı telefonu, gücünü ise 30W hızlı şarj, 27W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

Meizu 17 Pro kamera

Meizu 17 Pro'nun kameraları da farklı. Akıllı telefonun ana kamerası tam 64 MP çözünürlüğünde. Bu kameranın yanında ise sırasıyla 32 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera ve ToF sensörü bulunuyor. Meizu 17 Pro'nun ön kamerası ise 20 MP.

MEİZU 17 PRO FİYATI

Meizu 17 Pro fiyatı 605 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, telefonun 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. Meizu 17 Pro'nun 12GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 665 dolardan satışa sunulacak. Meizu ailesinin her iki modeli de 11 Mayıs'ta raflardaki yerini alacak. Telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

MEİZU 17 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • 6.6 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğünde Super AMOLED ekran (90 Hz hızında)
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
  • 8 GB/12 GB LPDDR5 RAM
  • 128 GB/256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı
  • 20 MP ön kamera
  • 64 MP ana kamera + 32 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP makro kamera + 3D ToF sensörü
  • 30W kablolu hızlı, 27W kablosuz hızlı şarj
  • 4.500 mAh batarya
  • Flyme 8.1 arayüzü
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