Taşınmak isteyenin korkulu rüyası kiralık ev fiyatları! Fahiş kiralar için masada hangi önlemler var? 'İlçelerin taşınması lazım...'

Habertürk'te gündeme dair soruları yanıtlayan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, fahiş kira artışlarının önüne nasıl geçileceği, semte göre kira artışı uygulaması ve MLS sistemi hakkında soruları yanıtladı.

Aşa, geçen sene temmuz ayında başlayan yüzde 25 zam sınırı uygulamasının bu sene de sürmesi beklendiğini söyledi.

Daha kalıcı ve kökten çözümler üretmek için istekli olduklarını yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, gerçekleştirdikleri 'hayırlı olsun' ziyaretinde ifade ettiklerini söyleyen Aşa, "10 ilde özel bir çalışma yapmak istiyoruz. Saha çalışması ve piyasa araştırması yaparak yeni çözümler geliştirme gayretinde olmamız lazım" dedi. Aşa bu önerilerini Bakan Bolat'ın da olumlu karşıladığını ifade etti.

FAHİŞ KİRALARI DENGELEYEBİLMEK İÇİN YENİ ÖNERİLER

İşyeri kiralarının işyeri sahibi için maliyetleri arttırdığını vurgulayan Aşa, "Bu yüzden de doğal olarak zam yapılıyor. Alacağınız ürünü daha pahalıya alıyorsunuz" dedi.

MLS SİSTEMİYLE KONUTUN FİYATININ BELİRLENMESİ ÖNERİSİ ÇÖZÜM OLABİLİR

Batılı ülkelerde 30-35 yıllık bir çalışma sonucunda geliştirilmiş MLS sisteminin konutun fiyatının belirlenmesinde çok önemli olduğunu ifade eden Aşa, "A'dan z'ye konutun gelmişini, geçmişini ve fiyatını her şeyini bulabiliyorsunuz. Bu sistem bizde de 5-10 yıldan beri getirilmeye çalışılıyor. Fakat yeterli olmuyor" dedi.

Aşa bu konu hakkında ayrıca, "Bu sistemin doğru bir şekilde geliştirilebilmesi için bir komisyon kurulmalı. Ve bu soruna kalıcı çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.

"MERKEZ İLÇELERİN BANLİYÖ HATLARIYLA ÇEVRE İLÇELERE TAŞINMASI LAZIM"

Özellikle megakentlerde yaşanan konut sorunları için Aşa, "Şu an yapılan çözümlerin çoğu geçici çözüm. Kalıcı bir çözüm üretmek istiyorsak, orta vadede megakentlerde merkez ilçeleri banliyö hatlarıyla çevre ilçelere taşıyacaksınız. Bu sorun böyle köklü bir çözümle çözülmedikçe kalıcı çözüm mümkün değil" dedi.

Aşa öte yandan kamu arazilerinin vatandaşa açılması, sosyal konut projeleri gibi uygulamalarının da devam etmesi gerektiğini ifade etti.

