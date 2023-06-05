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Taşlaşmış derz aralarını anında temizleyen iki malzemeli karışım! Fayans arasını temizlemenin etkili çözümü

05.06.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derz aralarında biriken kirleri ve harçları çıkarmak oldukça zorlu olabiliyor. Derz aralarını temizlemek için inatçı kirlere uygun temizleme yöntemlerini uygulamak gerekiyor. Derz arası kirlerini anında söküp atacak etkili karışımı paylaşan temizlik uzmanları fayanslarınızı tertemiz yapmanın yolunu açıkladı.

Taşlaşmış derz aralarını anında temizleyen iki malzemeli karışım! Fayans arasını temizlemenin etkili çözümü

Derz arası kirleri en zorlu temizlik alanları arasında yer alıyor. Mutfak ve banyo fayanslarının bakımsız görünümüne sebep olan derz arası kirleri ve harçlarını temizlemek için etkili yöntemler aranıyor. Evde yapılan bir karışımla derz aralarını tertemiz yapabilirsiniz.

DERZ ARALARINI TEMİZLEMEK İÇİN

Bulaşık deterjanı ve su, her evde bulunan temel temizlik malzemeleridir.Bu nazik formüllerin temizleme özelliklerini hafife almış olabilirsiniz ancak bir araya geldiklerinde en zorlu lekelerde bile harikalar yaratabilirler. Temizlik uzmanı donuk veya rengi solmuş harç ve fayanslarla uğraşırken bu basit kombinasyonun etkili olduğunu belirtti.

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Lekeleri nazikçe soymak için bir mikrofiber beze ve eski bir diş fırçasına veya sert kıllı bir temizleyiciye de ihtiyacınız olacak. Taş, porselen veya seramik karolarınız olsun, temizleme yöntemi aynıdır. Bir kaseyi veya sprey şişesini ılık suyla doldurarak başlayın ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin.

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Sıvı köpürene kadar çalkalayın veya karıştırın ve lekeli harç üzerine uygulayın. Bir kase kullanıyorsanız, fayanslara uygulamadan önce bez veya fırçanın sıvıya batmasına izin verin. Lekeleri kaldırmak ve "daha parlak" beyaz bir yüzey ortaya çıkarmak için kuvvetlice fırçalayın.

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fayans temizlemek

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