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Taşönü mahallesi sakinlerinin çöp tesisi tepkisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 16:14 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü mahallesinde yapılması planlanan çöp tesisine mahalle sakinlerinin tepkisi sürüyor.

Taşönü mahallesi sakinlerinin çöp tesisi tepkisi sürüyor

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü mahallesinde yapılması planlanan çöp tesisine mahalle sakinlerinin tepkisi sürüyor. Son olarak bölgeye çöp tesisi inşaatı için çalışmaya gelen işçilere mahalle sakinleri müsaade etmedi.
Trabzon’un Araklı ilçesindeki Taşönü mahallesinde eski çimento fabrikası için ham maddenin alındığı bölgede mahalle sakinleri tarafından geçtiğimiz yıllarda bir mağara bulundu. Mahalle sakinleri mağaranın turizme açılmasını istediği bir dönemde bölgeye çöp tesisi yapılması için çalışma başlatıldı. Duruma tepki gösteren ancak seslerini duyuramayan mahalle halkı son olarak bölgeye çöp tesisi inşaatı için çalışmaya gelen işçilerin çalışmasına müsaade etmedi. Yaşanan gerginlik üzerine bölgeye gelen Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin mahalle sakinlerini sükunete davet etti. Köy sakinlerinden Özcan Çebi yaptığı açıklamada "Mücadelemiz sürecek. Turizme kazandırılması gereken alana çöp tesisi yapılmasına karşıyız" dedi.
Gerginlik üzerine işçiler çöp tesisi yapılacak sahayı terk etti.

Taşönü mahallesi sakinlerinin çöp tesisi tepkisi sürüyor

Taşönü mahallesi sakinlerinin çöp tesisi tepkisi sürüyor

Taşönü mahallesi sakinlerinin çöp tesisi tepkisi sürüyor

Taşönü mahallesi sakinlerinin çöp tesisi tepkisi sürüyor

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