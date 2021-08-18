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Tatil için Afganistan'a giden İngiliz gençten yeni haber

18.08.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'a tatil için giden ve bir anda kaosun tam ortasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci Miles Routledge'nin akıbeti belli oldu.

Tatil için Afganistan'a giden İngiliz gençten yeni haber

Taliban'ın pazar günü ülkenin başkenti Kabil'e girmesi ile kendisini bir anda kaosun ortasında bulan talihsiz öğrencinin akıbeti belli oldu.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 22 yaşındaki İngiliz öğrenci Miles Routledge Kabil'deki havalimanından kalkan bir kargo uçağında yer bulmayı başardı.

"MUTLU SON" DİYEREK PAYLAŞTI

Dubai'ye götürülen Miles, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mutlu son: İngiliz ordusundaki parlak insanlar sayesinde Dubai'ye indim. Her şey yolunda" ifadelerine yer verdi.

Fizik öğrencisi Miles, tahliye edilmeyi beklediği dönemde ortalama bir Afgan vatandaşına kıyasla "rahat" olduğunu açıklamıştı.

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Miles bu süreçte başına gelenleri de takipçileri ile paylaşmıştı. Miles Taliban militanları tarafından çevrildiğini ve hayatta kalmak için Gallerli olduğunu söylediğini açıklamıştı.

İngiliz öğrenci 'Ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeler' turu kapsamında Çernobil'i de ziyaret etmişti.

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Miles yapılan tüm uyarılara rağmen Afganistan'a tek başına seyahat etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kabil Afganistan Taliban
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