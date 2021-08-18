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Doğu Perinçek'ten Taliban için çok konuşulacak Atatürk benzetmesi

18.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Taliban'a yönelik yaptığı Atatürk benzetmesi gündem yarattı. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Perinçek "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başardı." dedi.

ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban, geçtiğimiz günlerde başkent Kabil'e girdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçiren Taliban, ülkede varlığını hissettirmeye başladı.

Ülkenin adının değiştirileceği açıklanırken binlerce Afgan, ülkeden kaçmak için havalimanına akın etti.

Yaşanan bu gelişmeler tüm dünya kamuoyunun gündemini oluştururken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de, Ulusal Kanal'da bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taliban'a Atatürk benzetmesinde bulunan Periçek, örgütün Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu savaş dün başlamadı. 20 yıldır başladı. 2001 yılından beri bu savaş devam ediyor.

20 yılda Afgan milleti çatır çatır Taliban'ın önderliğinde, onu biz tayin edemeyiz. 'Afgan milletinin önderi falanca örgüt olsun, falanca ilerici örgüt olsun ya da falanca çağdaş örgüt olsun.' Bunu biz tayin edemeyiz.

"AFGANİSTAN'IN KURTULUŞ SAVAŞI"

Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'na kimin önderlik edeceğini, Afganistan'daki kuvvet ilişkileri ve Afgan milleti tayin eder.

Nasıl Mustafa Kemal önderliğinde biz Kurtuluş Savaşı'mızı verdik. Her millet kendi boyuna posuna, tarihsel birikimine, sosyal ekonomik ilişkilerine göre kendi ekonomik önderliğini çıkarır. Sen öyle dışarıdan önderlik edemezsin.
Afgan milletinin bulunduğu konum buymuş. Onlar Taliban önderliğinde bu savaşı verdi.

doğu perıncek talıban atatruk

"AMERİKAN EMPERYALİZMİNİ TALİBAN YENDİ"

Bu da Taliban için bir madalya. Yani, kendi milletinin kurtuluşuna önderlik ediyor. Ortada bir gerçek var. Amerikan emperyalizmini Taliban yendi. Gerçek budur.

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"MUSTAFA KEMAL PAŞA'IN YAPTIĞI GİBİ..."

Taliban, istedikleri kadar beğenmesinler, istedikleri kadar aşağılasınlar, istedikleri kadar sövüp, saysınlar, Taliban Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başardı. Afganistan'dan Mustafa Kemal çıkmadı ama Taliban çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Afganistan Mustafa Kemal Atatürk Vatan Partisi Taliban
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
belliki Silivri yaramamış aklını yitirmiş
hadı ordan atatürkle yan yana yobazları getırme
Yatırımın iyisi kötüsü olmaz

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