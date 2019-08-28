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Tatil için geldikleri villanın havuzunda 3 yaşındaki çocukları boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

Muğla’ya tatile gelen gurbetçi ailenin 3 yaşındaki çocuğu Aras Şahin, kaldıkları villanın havuzunda boğularak can verdi.Olay, Fethiye ilçesinde meydana geldi.

Tatil için geldikleri villanın havuzunda 3 yaşındaki çocukları boğuldu

Muğla’ya tatile gelen gurbetçi ailenin 3 yaşındaki çocuğu Aras Şahin, kaldıkları villanın havuzunda boğularak can verdi.
Olay, Fethiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa’dan tatil için 5 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye gelen Taner ve Elem Şahin çifti, Fethiye ilçesindeki bir villaya yerleşti. Aile villadan dışarıya çıkacağı sırada 3 yaşındaki çocukları Aras Şahin ortadan kayboldu. Etrafta oğlunu arayan baba Taner Şahin, villanın havuzunda çocuğunun hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Baba çocuğunu havuzdan çıkartarak 112 Acil Çağrı Servisi’nden yardım talep etti. İhbarın ardından villaya gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen minik Aras kurtarılamadı.
Aras’ın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından morga gelerek oğullarının cenazesini teslim alan anne ve baba, uzun süre gözyaşı döktü. Feryat eden acılı anne, yakınları tarafından güçlükle araca bindirildi.
Minik Aras’ın cenazesinin ailesinin memleketi Yozgat’ın Yerköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Tatil için geldikleri villanın havuzunda 3 yaşındaki çocukları boğuldu

Tatil için geldikleri villanın havuzunda 3 yaşındaki çocukları boğuldu

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