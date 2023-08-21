Tatil planı yapanlar dikkat! Havuza girmeden önce bir daha düşünün, çocuklar risk altında

Yaz sona ererken tatil planı yapan vatandaşlara dikkat çeken bir uyarı geldi. Uzmanlar, havuza giren kişilerin karşılaşması muhtemel riskleri sıraladı. Yüksek klor içeren sular, bilhassa astım hastası olan çocuklar için ciddi risk oluşturuyor.

Yaz aylarında sık sık havuzda vakit geçiren çocuklar, yüksek klordan etkilenebiliyor. Uzmanlar, yüksek klorlu su nedeniyle farklı hastalıkların ortaya çıkabileceği yönünde uyarıda bulundu.

BURUN AKINTISI VE KIZARIKLAR GÖRÜLÜYOR!

Yazın serinlemek için girilen havuzları işaret eden Çocuk Alerji, İmmünoloji ve Astım Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu'nun yaz aylarında ciddi alerjik sıkıntılar ortaya çıkabileceğini belirtti. Uzun süre havuzda kalanlarda burun akıntısı, kızarıklık gibi belirtiler de görülebiliyor.

HAVUZDA FAZLA GEÇİRİLEN ZAMAN ASTIMI, OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzman ismin açıklamasına göre; yüksek klorlu suda çok sık yüzenlerde, astım atakları daha fazla tetikleniyor. Uzun süre klorlu suda yüzmek, astım hastalarını olumsuz yönde etkiliyor. Astımlı çocuklarda, klora bağlı olarak öksürük, gözlerde yanma-batma gibi belirtiler yaşanıyor. Nefes darlığı ve hırıltı da yaşanan belirtiler arasında bulunuyor. Nacaroğlu, çocukların mümkün mertebe klorlu sularda yüzmemesi gerektiğini ifade etti.

EGZAMA BULGULARINDA ARTIŞA NEDEN OLUYOR

Klorlu suya fazla maruz kalanlarda egzama görülebiliyor. Kızarıklık ve kaşıntı belirtileri yaşanıyor.

TATİLİNİZ KABUSA DÖNÜŞEBİLİR

Uzmanlar, havuzdan çıkan kişilerin hemen duş almalarını öneriyor. Rahat bir tatil geçirmek isteyenlerin havuz konusunda dikkatli olması öneriliyor.

