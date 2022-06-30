Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

Tatil ve iş seyahati sırasında kullanılan çantanın hacminin genişliği ve kullanım kolaylığı, kişiye büyük bir konfor sağlar. Çantanın içinin birden çok bölmeye sahip olması ile eşyalarınızı daha iyi şekilde yerleştirebilir, bu sayede zorlanmadan seyahat edebilirsiniz. Seyahat ve iş çantası modellerinin kaliteli ve dayanıklı malzemeden yapılması, oldukça önem taşır. Farklı kumaş ve kullanılan detaylar sayesinde hem şık görünen hem geniş bir alana sahip çanta modellerini sizler için araştırdık. İşte detaylar!

1. İşlevsel ve geniş: MANYIP Kanvas Çok Amaçlı El ve Omuz Çantası

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MANYIP Kanvas Çok Amaçlı El ve Omuz Çantası, hem iş hem seyahatlerde çok amaçlı olarak kullanılabilir. Ürün, birden çok cebe sahip olması ile günlük ihtiyaçları içine koymak için ideal bir dizaynla üretilir. Dış malzemesi kanvastan yapılan çantanın iç malzemesi, kumaş olarak hazırlanır. Ürünü çıkarılabilir ve boyunuza göre ayarlanabilir askısıyla dilerseniz el çantası dilerseniz omuz veya çapraz çanta olarak kullanabilirsiniz. Yüksek kaliteyle üretilen ürün, dayanıklı malzemeden üretilerek uzun yıllar kullanım vadeder. Çantayı uzun yıllar boyunca korumak için temizlik aşamasında sadece nemli bir bez kullanabilirsiniz.

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2. Her amaca uygun: Atmosphere Unisex Askılı Orta Boy Spor Çantası

Atmosphere Unisex Askılı Orta Boy Spor Çantası, suni deriden üretilerek hazırlanıyor. Orta boyutlu ve siyah olarak dizayn edilen çantanın oval olması, kullanım açısından pratiklik sağlıyor. Outdoor kullanım alanına sahip olan ürün, iş ve tatil organizasyonlarında eşyalarınızı sığdırma ve yerleştirme açısından etkili bir çözüm sunarak size eşlik ediyor. Sıcak, soğuk, yaz ve kış demeden her mevsim kullanıma uygun olan çanta; hem pratik hem dayanıklı özellikleri ile dikkat çekiyor. Uygun boyutlu ve hemen her yerde kullanılabilecek bir ürün arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

3. Şık ve kullanışlı: FOKH Büyük Kapasiteli Çift Kat Japon Tarzı Omuz Çantası

FOKH Büyük Kapasiteli Çift Kat Japon Tarzı Omuz Çantası, pratik kullanım ve kaliteli malzemesi ile uzun süre dayanıklılığını korur. 45 x 17 x 5 cm ölçülerine sahip çanta, siyah renk olarak üretilir. Yüksek ve sıkı kalite kontrol aşamalarından geçirilen ürünün ekstra dayanıklı olması, temel amaç olarak belirlenir. Fermuarı sayesinde eşyalarınızı güven içinde taşıyabileceğiniz Japon tarzıyla üretilen omuz çantası, çift ara katman ile donatılır. Bu sayede ürünün geniş iç hacmi, daha fazla eşya yerleştirme alanı sağlar. Yapımında Oxford kumaş kullanılan çanta, özellikle aşınmaya karşı dayanıklı olması ile beğenileri kazanır.

4. Kırmızı sevenlere: ERC Çanta Valiz Store Los Angeles Polo Club Spor & Seyahat Çantası

30 x 50 x 15 cm'lik ölçülere sahip ERC Çanta Valiz Store Los Angeles Polo Club Spor & Seyahat Çantası, geniş ve unisex tasarımlı olması açısından herkese hitap ediyor. Seyahat çantasının kullanışlı bölmeleri, hazırladığınız eşyalara kısa sürede ve zahmetsizce ulaşım olanağı tanıyor. Ürünün önemli özellikleri arasında el altında bulunarak zahmetsizce taşınabiliyor olması yer alıyor. Sadece iş ve seyahat amaçlı olarak değil, aynı zamanda gün içinde yapacağınız kısa bir gezi ya da spor için ürünü kolaylıkla kullanabilirsiniz. Kırmızı rengi seviyorsanız uygun fiyatlı olan bu çantayı kaçırmamanızı öneririz.

5. Desen sevenlere: Okuyonic El ve Seyahat Çantası

Kaliteli, su geçirmez ve aşınmaya karşı dayanıklı olarak üretilen Okuyonic El ve Seyahat Çantası'nı dilediğiniz her yerde için kullanabilirsiniz. İsterseniz bebek çantası olarak isterseniz seyahat veya spor aktiviteleriniz için kullanabilirsiniz. 37 x 16 x 30 ölçülerine sahip çanta, büyük kapasiteye sahip. Bu nedenle ürün, özellikle seyahatler için öneriliyor. Açık hava koşullarında kullanmaya oldukça elverişli olan çantayı, yağmur altında bile kaygılanmadan kullanabilirsiniz. Ürün; seyahat, iş, tatil ve alışveriş açısından kullanıma uygun olma özelliği taşıyor. Zarif, şık ve fermuarlı tasarımı ile eşyalarınızı çantanın içinde kolayca muhafaza edebilirsiniz.

6. Çok fonksiyonlu: MAYIO Sırt Çantası

MAYIO Sırt Çantası, yüksek kaliteli polyester malzemeden üretilir. Bu sayede kaldırma ve ağırlık açısından oldukça hafif ve taşıması kolay şekilde tasarlanır. Ultra güçlü ve dayanıklı olan ürünün, sırtınıza göre boyunu ayarlayabilirsiniz. Çanta, iç düzenleyici panel ve büyük ana bölmeden oluşarak birden çok iç bölme içerir. Vücuda iyi uyum sağlayarak yükü eşit şekilde paylaştırır ve denge merkezinizi korur. Ürünün içinde birden çok elektroniğinizi taşımak için özel cepler bulabilirsiniz. Hırsızlığa karşı oldukça donanımlı olan bu çantayı tercih edebilirsiniz.

7. Ekstra bölmeli: Bagslab El ve Omuz Askılı Spor Çantası

Keten imperteks malzemeye sahip Bagslab El ve Omuz Askılı Spor Çantası, 49 x 26 x 28 cm ölçülerle üretilir. Keten polyester kumaş ile üretilen orta boyutlu ürün, 3 farklı renk seçeneğinden oluşur. Hem elle taşınabilen hem omuzda çapraz olarak kullanılan bir tasarımı bulunur. Ürünün silindir model olma özelliği, kolay taşıma imkânı sunarken aynı zamanda kullanıcıya eşyalara ulaşma konusunda kısa mesafe sağlar. Ekstra ayakkabı bölmesi bulunan çanta, müşterilerin eşyalarını taşırken ilave ayakkabılarını koymaları için hazırlanır. Dayanıklılığı ve işlevselliği ile tercih edilen ürüne şans verebilirsiniz.

8. Dalış için bile uygun: VENNSDIYU 30L Dişli Çanta

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30 litre kapasiteye sahip VENNSDIYU 30L Dişli Çanta, su geçirmez ve dayanıklı malzemeden üretiliyor. Dalış için bile eksiksiz şekilde tüm ekipmanı taşımak için uygun bir kullanım sağlıyor. Seyahatler sırasında uçuş için sırt çantası olarak kullanılabilen ürün, 500D kazıma bezi malzemesi ve PVC file bezden üretiliyor. Diğer çantalara göre daha detaylı bölmelere sahip model, 4'ü 1 arada çanta özelliği sayesinde müşterilere kuru ve ıslak şeklinde iç ve dış çanta kullanma şekli sunuyor. Kullanımı rahat ve pratik olan ürün, su geçirmez özelliği sayesinde elektronik cihazlarınızı ekstra koruyor.

9. Klasikten vazgeçmeyenlere: SippoTrade Battal Çanta

Battal boy olan SippoTrade Battal Çanta, eşya koyma ve taşıma amaçlı üretiliyor. Ürün, büyük boy olmasına rağmen çok fazla yer kaplamıyor. 90 x 55 x 30 cm ölçülerinde hazırlanan çanta, tekerleksiz olduğu için elle taşınıyor. Siyah kumaştan üretilen model, kaliteli malzemelerle dizayn ediliyor. Bir baştan diğerine kadar geçen kolon sayesinde güçleniyor ve bu sayede dayanıklı hâle geliyor. Su geçirmez özelliği sayesinde yağmurda bile rahatça kullanılıyor. Taşıma kulpları sayesinde eşyalarınızı konforlu şekilde seyahatiniz boyunca taşımanıza olanak tanıyor. Ailenizle yapacağınız uzun tatiller için battal boyda üretilen bu çantayı satın alabilirsiniz.

10. Günlük çalışmalar için: Old Cotton Cargo Postacı Çantası

Vintage tarzda üretilen Old Cotton Cargo Postacı Çantası, içine konulan eşyaları düzenli ve özenli şekilde depolamanızı sağlıyor. Kırışmaya dayanıklı mumlu kanvas kumaştan üretilen çanta, kaliteli ve aşınmaya karşı yüksek performans sergiliyor. Eşyalarınızı suya dayanıklı kumaşı sayesinde ıslanmaya karşı muhafaza etmenize olanak tanıyor. 31 x 26.5 x 6 cm ölçülerine sahip ürün ile tablet ve laptop gibi teknolojik eşyalarınızın yanı sıra kitaplarınızı rahatça taşıyabilirsiniz. Hem günlük hem kısa süreli aktiviteleriniz için uygun olan modelin toplamda 5 farklı renk seçeneği bulunuyor.