KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

29.06.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş ve seyahatleriniz için kullandığınız çantaların kalitesi ve işlevselliğini hiç düşündünüz mü? Ergonomik, su geçirmez, geniş hacimli ve işlevsel bölmeli çantalar ile birçok eşyayı küçük bir alana sığdırabilirsiniz. Bu nedenle ergonomik bir çantaya sahip olmak, seyahatin tamamını kurtarabilir. Hem iş hem seyahat için kullanmaya uygun, pratik ve taşıması kolay olan çanta seçeneklerini sizler için derledik. Gelin, tarzınıza ve ihtiyacınıza en uygun olan modelleri birlikte inceleyelim.

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

Tatil ve iş seyahati sırasında kullanılan çantanın hacminin genişliği ve kullanım kolaylığı, kişiye büyük bir konfor sağlar. Çantanın içinin birden çok bölmeye sahip olması ile eşyalarınızı daha iyi şekilde yerleştirebilir, bu sayede zorlanmadan seyahat edebilirsiniz. Seyahat ve iş çantası modellerinin kaliteli ve dayanıklı malzemeden yapılması, oldukça önem taşır. Farklı kumaş ve kullanılan detaylar sayesinde hem şık görünen hem geniş bir alana sahip çanta modellerini sizler için araştırdık. İşte detaylar!

1. İşlevsel ve geniş: MANYIP Kanvas Çok Amaçlı El ve Omuz Çantası

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

MANYIP Kanvas Çok Amaçlı El ve Omuz Çantası, hem iş hem seyahatlerde çok amaçlı olarak kullanılabilir. Ürün, birden çok cebe sahip olması ile günlük ihtiyaçları içine koymak için ideal bir dizaynla üretilir. Dış malzemesi kanvastan yapılan çantanın iç malzemesi, kumaş olarak hazırlanır. Ürünü çıkarılabilir ve boyunuza göre ayarlanabilir askısıyla dilerseniz el çantası dilerseniz omuz veya çapraz çanta olarak kullanabilirsiniz. Yüksek kaliteyle üretilen ürün, dayanıklı malzemeden üretilerek uzun yıllar kullanım vadeder. Çantayı uzun yıllar boyunca korumak için temizlik aşamasında sadece nemli bir bez kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

Bebeğinizin ihtiyaç duyduğu tüm ürünler burada! Amazon Bebek Dünyası fırsatlarını kaçırmayın!

image002

2. Her amaca uygun: Atmosphere Unisex Askılı Orta Boy Spor Çantası

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

Atmosphere Unisex Askılı Orta Boy Spor Çantası, suni deriden üretilerek hazırlanıyor. Orta boyutlu ve siyah olarak dizayn edilen çantanın oval olması, kullanım açısından pratiklik sağlıyor. Outdoor kullanım alanına sahip olan ürün, iş ve tatil organizasyonlarında eşyalarınızı sığdırma ve yerleştirme açısından etkili bir çözüm sunarak size eşlik ediyor. Sıcak, soğuk, yaz ve kış demeden her mevsim kullanıma uygun olan çanta; hem pratik hem dayanıklı özellikleri ile dikkat çekiyor. Uygun boyutlu ve hemen her yerde kullanılabilecek bir ürün arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Şık ve kullanışlı: FOKH Büyük Kapasiteli Çift Kat Japon Tarzı Omuz Çantası

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

FOKH Büyük Kapasiteli Çift Kat Japon Tarzı Omuz Çantası, pratik kullanım ve kaliteli malzemesi ile uzun süre dayanıklılığını korur. 45 x 17 x 5 cm ölçülerine sahip çanta, siyah renk olarak üretilir. Yüksek ve sıkı kalite kontrol aşamalarından geçirilen ürünün ekstra dayanıklı olması, temel amaç olarak belirlenir. Fermuarı sayesinde eşyalarınızı güven içinde taşıyabileceğiniz Japon tarzıyla üretilen omuz çantası, çift ara katman ile donatılır. Bu sayede ürünün geniş iç hacmi, daha fazla eşya yerleştirme alanı sağlar. Yapımında Oxford kumaş kullanılan çanta, özellikle aşınmaya karşı dayanıklı olması ile beğenileri kazanır.

Ürünü İncele

4. Kırmızı sevenlere: ERC Çanta Valiz Store Los Angeles Polo Club Spor & Seyahat Çantası

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

30 x 50 x 15 cm'lik ölçülere sahip ERC Çanta Valiz Store Los Angeles Polo Club Spor & Seyahat Çantası, geniş ve unisex tasarımlı olması açısından herkese hitap ediyor. Seyahat çantasının kullanışlı bölmeleri, hazırladığınız eşyalara kısa sürede ve zahmetsizce ulaşım olanağı tanıyor. Ürünün önemli özellikleri arasında el altında bulunarak zahmetsizce taşınabiliyor olması yer alıyor. Sadece iş ve seyahat amaçlı olarak değil, aynı zamanda gün içinde yapacağınız kısa bir gezi ya da spor için ürünü kolaylıkla kullanabilirsiniz. Kırmızı rengi seviyorsanız uygun fiyatlı olan bu çantayı kaçırmamanızı öneririz.

Ürünü İncele

5. Desen sevenlere: Okuyonic El ve Seyahat Çantası

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

Kaliteli, su geçirmez ve aşınmaya karşı dayanıklı olarak üretilen Okuyonic El ve Seyahat Çantası'nı dilediğiniz her yerde için kullanabilirsiniz. İsterseniz bebek çantası olarak isterseniz seyahat veya spor aktiviteleriniz için kullanabilirsiniz. 37 x 16 x 30 ölçülerine sahip çanta, büyük kapasiteye sahip. Bu nedenle ürün, özellikle seyahatler için öneriliyor. Açık hava koşullarında kullanmaya oldukça elverişli olan çantayı, yağmur altında bile kaygılanmadan kullanabilirsiniz. Ürün; seyahat, iş, tatil ve alışveriş açısından kullanıma uygun olma özelliği taşıyor. Zarif, şık ve fermuarlı tasarımı ile eşyalarınızı çantanın içinde kolayca muhafaza edebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Çok fonksiyonlu: MAYIO Sırt Çantası

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

MAYIO Sırt Çantası, yüksek kaliteli polyester malzemeden üretilir. Bu sayede kaldırma ve ağırlık açısından oldukça hafif ve taşıması kolay şekilde tasarlanır. Ultra güçlü ve dayanıklı olan ürünün, sırtınıza göre boyunu ayarlayabilirsiniz. Çanta, iç düzenleyici panel ve büyük ana bölmeden oluşarak birden çok iç bölme içerir. Vücuda iyi uyum sağlayarak yükü eşit şekilde paylaştırır ve denge merkezinizi korur. Ürünün içinde birden çok elektroniğinizi taşımak için özel cepler bulabilirsiniz. Hırsızlığa karşı oldukça donanımlı olan bu çantayı tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Ekstra bölmeli: Bagslab El ve Omuz Askılı Spor Çantası

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

Keten imperteks malzemeye sahip Bagslab El ve Omuz Askılı Spor Çantası, 49 x 26 x 28 cm ölçülerle üretilir. Keten polyester kumaş ile üretilen orta boyutlu ürün, 3 farklı renk seçeneğinden oluşur. Hem elle taşınabilen hem omuzda çapraz olarak kullanılan bir tasarımı bulunur. Ürünün silindir model olma özelliği, kolay taşıma imkânı sunarken aynı zamanda kullanıcıya eşyalara ulaşma konusunda kısa mesafe sağlar. Ekstra ayakkabı bölmesi bulunan çanta, müşterilerin eşyalarını taşırken ilave ayakkabılarını koymaları için hazırlanır. Dayanıklılığı ve işlevselliği ile tercih edilen ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Dalış için bile uygun: VENNSDIYU 30L Dişli Çanta

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

30 litre kapasiteye sahip VENNSDIYU 30L Dişli Çanta, su geçirmez ve dayanıklı malzemeden üretiliyor. Dalış için bile eksiksiz şekilde tüm ekipmanı taşımak için uygun bir kullanım sağlıyor. Seyahatler sırasında uçuş için sırt çantası olarak kullanılabilen ürün, 500D kazıma bezi malzemesi ve PVC file bezden üretiliyor. Diğer çantalara göre daha detaylı bölmelere sahip model, 4'ü 1 arada çanta özelliği sayesinde müşterilere kuru ve ıslak şeklinde iç ve dış çanta kullanma şekli sunuyor. Kullanımı rahat ve pratik olan ürün, su geçirmez özelliği sayesinde elektronik cihazlarınızı ekstra koruyor.

Ürünü İncele

9. Klasikten vazgeçmeyenlere: SippoTrade Battal Çanta

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

Battal boy olan SippoTrade Battal Çanta, eşya koyma ve taşıma amaçlı üretiliyor. Ürün, büyük boy olmasına rağmen çok fazla yer kaplamıyor. 90 x 55 x 30 cm ölçülerinde hazırlanan çanta, tekerleksiz olduğu için elle taşınıyor. Siyah kumaştan üretilen model, kaliteli malzemelerle dizayn ediliyor. Bir baştan diğerine kadar geçen kolon sayesinde güçleniyor ve bu sayede dayanıklı hâle geliyor. Su geçirmez özelliği sayesinde yağmurda bile rahatça kullanılıyor. Taşıma kulpları sayesinde eşyalarınızı konforlu şekilde seyahatiniz boyunca taşımanıza olanak tanıyor. Ailenizle yapacağınız uzun tatiller için battal boyda üretilen bu çantayı satın alabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Günlük çalışmalar için: Old Cotton Cargo Postacı Çantası

Tatil ve iş seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak hem geniş kapasiteli hem şık çanta modelleri

Vintage tarzda üretilen Old Cotton Cargo Postacı Çantası, içine konulan eşyaları düzenli ve özenli şekilde depolamanızı sağlıyor. Kırışmaya dayanıklı mumlu kanvas kumaştan üretilen çanta, kaliteli ve aşınmaya karşı yüksek performans sergiliyor. Eşyalarınızı suya dayanıklı kumaşı sayesinde ıslanmaya karşı muhafaza etmenize olanak tanıyor. 31 x 26.5 x 6 cm ölçülerine sahip ürün ile tablet ve laptop gibi teknolojik eşyalarınızın yanı sıra kitaplarınızı rahatça taşıyabilirsiniz. Hem günlük hem kısa süreli aktiviteleriniz için uygun olan modelin toplamda 5 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yazı fit ve sağlıklı geçirmek isteyenlere özel ürün önerileriYazı fit ve sağlıklı geçirmek isteyenlere özel ürün önerileri
Ayakkabılarınızı mahvetmek istemiyorsanız yapmayın! Ayakkabılarınızı mahvetmek istemiyorsanız yapmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

O elbise beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duygu Özaslan'ın puantiyeli siyah elbisesine alternatif öneriler

O elbise beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duygu Özaslan'ın puantiyeli siyah elbisesine alternatif öneriler

Şıklığıyla olay olmuştu! Afra Saraçoğlu'nun kombinindeki zarif ayakkabıya alternatif öneriler

Şıklığıyla olay olmuştu! Afra Saraçoğlu'nun kombinindeki zarif ayakkabıya alternatif öneriler

Çayınızı keyifle içmenizi sağlayacak en iyi termoslar

Çayınızı keyifle içmenizi sağlayacak en iyi termoslar

Yazı fit ve sağlıklı geçirmek isteyenlere özel ürün önerileri

Yazı fit ve sağlıklı geçirmek isteyenlere özel ürün önerileri

Göz altındaki renk eşitsizliğini dengelemek isteyenlere: TikTok gözaltı kapatma teknikleri

Göz altındaki renk eşitsizliğini dengelemek isteyenlere: TikTok gözaltı kapatma teknikleri

Nefes kesici şıklık vadeden bütçe dostu iç çamaşırı setleri

Nefes kesici şıklık vadeden bütçe dostu iç çamaşırı setleri

Tümünü Gör
Nefes kesici şıklık vadeden bütçe dostu iç çamaşırı setleri

Nefes kesici şıklık vadeden bütçe dostu iç çamaşırı setleri

Sıcak yaz günleri için TikTok onaylı harika kombinler

Sıcak yaz günleri için TikTok onaylı harika kombinler

Maskülen tarzı benimsemek isteyen kadınlar için şık ve kullanışlı takım elbise önerileri

Maskülen tarzı benimsemek isteyen kadınlar için şık ve kullanışlı takım elbise önerileri

Hediye seçmekte zorlananlar için Amazon'dan fiyatına değecek hediye önerileri

Hediye seçmekte zorlananlar için Amazon'dan fiyatına değecek hediye önerileri

Babalar Günü hediyesi almayı unutanlara 200 TL altı öneriler

Babalar Günü hediyesi almayı unutanlara 200 TL altı öneriler

Soğan doğramaktan usananlar için en iyi soğan doğrayıcı hangisi sorusunun cevabı

Soğan doğramaktan usananlar için en iyi soğan doğrayıcı hangisi sorusunun cevabı

Tümünü Gör
Soğan doğramaktan usananlar için en iyi soğan doğrayıcı hangisi sorusunun cevabı

Soğan doğramaktan usananlar için en iyi soğan doğrayıcı hangisi sorusunun cevabı

Yaz aylarında istenmeyen her türlü haşerat için en etkili böcek ilacı çeşitleri

Yaz aylarında istenmeyen her türlü haşerat için en etkili böcek ilacı çeşitleri

Verdiği poz ve o elbise çok konuşulmuştu! Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan mavi elbisesine alternatif öneriler

Verdiği poz ve o elbise çok konuşulmuştu! Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan mavi elbisesine alternatif öneriler

Canladırdığı karakter kadar stili de konuşuluyor! Gizli Saklı dizisinin Yaz'ı Sinem Ünsal'ın yelek ve pantolon kombinine alternatif öneriler

Canladırdığı karakter kadar stili de konuşuluyor! Gizli Saklı dizisinin Yaz'ı Sinem Ünsal'ın yelek ve pantolon kombinine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünü önerileri

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünü önerileri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

O elbise beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duygu Özaslan'ın puantiyeli siyah elbisesine alternatif öneriler

O elbise beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duygu Özaslan'ın puantiyeli siyah elbisesine alternatif öneriler

Şıklığıyla olay olmuştu! Afra Saraçoğlu'nun kombinindeki zarif ayakkabıya alternatif öneriler

Şıklığıyla olay olmuştu! Afra Saraçoğlu'nun kombinindeki zarif ayakkabıya alternatif öneriler

Çayınızı keyifle içmenizi sağlayacak en iyi termoslar

Çayınızı keyifle içmenizi sağlayacak en iyi termoslar

Yazı fit ve sağlıklı geçirmek isteyenlere özel ürün önerileri

Yazı fit ve sağlıklı geçirmek isteyenlere özel ürün önerileri

Göz altındaki renk eşitsizliğini dengelemek isteyenlere: TikTok gözaltı kapatma teknikleri

Göz altındaki renk eşitsizliğini dengelemek isteyenlere: TikTok gözaltı kapatma teknikleri

Nefes kesici şıklık vadeden bütçe dostu iç çamaşırı setleri

Nefes kesici şıklık vadeden bütçe dostu iç çamaşırı setleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yaz aylarında formunu koruyup sıkı vücudunu kaybetmek istemeyenlere ürün önerileri

Yazı fit ve sağlıklı geçirmek isteyenlere özel ürün önerileri

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

Göz altındaki renk eşitsizliğini dengelemek isteyenlere: TikTok gözaltı kapatma teknikleri

Muslukta biriken inatçı kireci yok etmenin en kolay yolu

Muslukta biriken inatçı kireci yok etmenin en kolay yolu

Tesadüfen bulduğu karışım derz aralarını mucize gibi bembeyaz yaptı

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Kullanılmaktan taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

İnsanı canından bezdiren küf lekesinden kurtulun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.